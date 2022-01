Viral: es recolector de basura, se viste como Kiss y logró que Gene Simmons lo felicite

Un ciudadano mexicano se disfrazó como el músico Gene Simmons para advertir a los vecinos sobre la recolección de basura, al ritmo de I Was Made for Lovin' You.

18 de enero, 2022 | 09.24

Es recolector de basura, se viste como Kiss y logró que Gene Simmons lo felicite

Un recolector de basura de la ciudad mexicana de Monterrey se convirtió en el nuevo suceso de Twitter, luego de hacerse viral por un video en el que se lo ve caracterizado como el músico Gene Simmons en la banda Kiss, mientras advierte a los vecinos sobre la recolección de basura, al ritmo de I Was Made for Lovin' Ýou. El ciudadano disfrazado como The Demon, el alter ego del artista en la banda, causó furor en el video que recorrió todas las redes sociales. Colgado en la parte trasera del camión de basura , alerta a los vecinos sobre la recolección de los desechos. Todo con la icónica canción de Kiss, uno de sus éxitos más resonantes. "¡La basuraaaaa, la basuraaa!" se le escucha gritar mientras hace una seña popular entre los amantes del 'rock' y saca la lengua al estilo de Simmons. Pero lo que nadie se esperaba fue la respuesta del propio Simmons, que vio el video y lo compartió en su cuenta oficial de Twitter. "Este apuesto caballero trabaja en una compañía de saneamiento [...] ¡Un hombre realmente poderoso y atractivo! Gracias, Rodrigo", comentó el músico al retuitear el popular contenido. La publicación del 'rockero' ha recibido diversos comentarios de los usuarios de Twitter. Por un lado, varios le preguntaron sobre una posible visita a México durante la segunda gira de despedida de la banda; asimismo, algunos aplaudieron el homenaje de Rodrigo a la agrupación. Incluso, hubo quien señaló la fortuna del joven al poder trabajar vestido de tal forma. MÁS INFO Farándula Reapareció Antonio Gasalla y reveló una decisión sobre su futuro Durante el 2021 Kiss canceló varios conciertos. La banda anunció la suspensión de cuatro shows que estaban previstos para los Estados Unidos, en el marco de su gira despedida End of the World, debido a que su líder Gene Simmons había contraído coronavirus.