La inesperada crítica de Tinelli contra CFK tras la derrota en las elecciones.

El conductor televisivo Marcelo Tinelli le lanzó una inesperada crítica a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de la derrota de Fuerza Patria con La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Qué dijo Tinelli.

El conductor de Estamos de Paso, que sale por Carnaval Stream, se hizo eco del video de CFK bailando en el balcón de su domicilio que está en la calle San José 1111, donde cumple con la prisión domiciliaria.

"Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su 'liderazgo', el peronismo no va a conectar con la gente y no hay posibilidades que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar", expresó Marcelo Tinelli en X.

Las críticas de Tinelli a Milei

No es la primera vez que Tinelli da su opinión política, ya que es algo que viene haciendo desde hace semanas. Sin ir muy lejos, a fines de septiembre criticó fuerte a Milei. "No quiero dar mi opinión política, pero si uno va a abrir para afuera todo, directamente no comprás acá. Está abierto a todo el mundo a que venga con precios mucho más baratos, y súper competitivos como tienen, y además otros países que tienen además un montón de ventajas impositivas y fiscales. Y la verdad que pueden vender los productos, como China, por ejemplo", expresó en Carnaval.