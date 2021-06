Luciana Salazar volvió a disparar contra Redrado y reveló que le fue infiel

Luciana Salazar respondió preguntas de sus seguidores en sus historias de Instagram y destrozó a Martín Redrado, con el que actualmente tienen causas en la Justicia.

La relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado desde hace mucho que pareció llegar a un punto de no retorno y así lo confirmó la blonda en sus historias de Instagram al responderle a un seguidor que le preguntó si volvería con él: "Nunca más en mi vida!!!". La participante de La Academia de Showmatch respondió a muchas preguntas sobre Redrado y dejó algunas definiciones muy importantes, como que cometió un "delito" con una empresa americana que le trajo complicaciones a ella.

A través de sus historias de Instagram, Luciana Salazar respondió algunas preguntas muy picantes sobre su relación con Martín Redrado, que desde hace un tiempo además de mediática también tiene su correlato en la Justicia. Entre las respuestas más duras, la modelo aseguró que le fue infiel al ex Presidente del Banco Central: "Muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó". Ante el pedido de un seguidor de que aclarara con quién había engañado a Redrado, la blonda prefirió resguardarse y aseguró que "jamás" lo contaría públicamente y que "él los sabe muy bien".

La participante de La Academia de Showmatch también habló sobre las causas judiciales que la enfrentan con Redrado. Un seguidor le preguntó si "ya todo se terminó" con el economista, a lo que Salazar respondió que en cuestión de amor sí, "hace rato". Pero lo que sorprendió fue el resto de su respuesta: "Lo que no termino es el delito que cometió con una empresa americana y que me trajo complicaciones a mí por su culpa". Cabe aclarar que hace unas semanas, la Justicia decidió archivar la causa que Redrado le inició a Salazar por "hostigamiento" ya que el economista no se presentó a las audiencias.

Luciana Salazar destrozó a Martín Redrado en Instagram

En ese sentido, la modelo también explicó que Redrado "tuvo un revés de la justicia penal". "Ahora viene mi turno y voy a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó", sumó Salazar. Sobre si volvería con él, la blonda fue contundente: "Nunca más en mi vida!!!". De la misma forma también fue clara respecto al contacto del economista con su hija Matilda y aseguró que no lo sigue viendo. "Se portó pésimo con ella, jugó con los sentimientos de una menor", detalló Salazar.

Otro usuario le preguntó si seguía enamorada de Redrado y la blonda indicó que desde hace tiempo que ya no lo está y que le fue "muy clara cuando él insistió tanto esta última vez para volver". Según explicó Salazar, que ella le fuera sincera en este tema "le generó inseguridad" a Redrado. Con todas estas picantes declaraciones, lo único que queda claro es que el ida y vuelta entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin.