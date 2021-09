Las redes sociales lamentan el retiro de Chyno Miranda: "He fallado"

El músico reveló el motivo de su alejamiento del mundo cibernético. Chyno compartió un contundente posteo en su cuenta de Instagram.

El cantante Chyno Miranda se despidió de las redes sociales, tras un mar de especulaciones sobre su vida privada. El integrante del dúo Chino & Nacho reveló los motivos de su alejamiento del mundo cibernético en un viralizado posteo y relató las difíciles situaciones que atraviesa.

Por medio de un comunicado en Instagram, el músico venezolano les hizo saber a sus fans el momento que vive, lo que explica su decisión de correrse por un tiempo de las redes sociales. “He tenido días mejores que otros, y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se han convertido en un reto complejo de afrontar, que solo quienes lo padecen pueden entenderme, porque hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos hacen jugadas que nos permiten caer”, comenzó Chyno, que fue diagnosticado con Neuropatía Periférica a finales del año pasado.

“Desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes, que han estado desde el comienzo de mi carrera, me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y mi salud, así como de los momentos en los que sin medir mi actuar, envié un mensaje equivocado”, continuó su descargo el cantante y les hizo un especial pedido a todos los cibernautas que siguen su trabajo.

Chyno hizo especial alusión a su necesidad de mantener en privado información vinculada a su salud: “Quisiera que, como parte de ese proceso en el que estoy, puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa, entre otras cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos”.

“Por lo mismo, no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales y de todo lo que impida mantenerme enfocado. Pido paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho”, concluyó el intérprete de Dónde Nos Vamos A Ver.

Chyno Miranda reveló que está separado de Natasha Araos desde hace más de un año

Hace dos semanas, Chyno Miranda reveló a través de un video con su ex esposa, Natasha Araos, que ya no estaba con ella. “No estamos juntos desde hace un año. Yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Quiero que sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos”, expresó su ex pareja.