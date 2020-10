Fake news: Branca desmintió que se va del país y cruó a los trolls

En días donde las fake news se multiplican, las redes sociales tienen un papel preponderante. No solo porque son los lugares en donde se generan, sino también porque las propias empresas pueden destruirlas en un minuto.

En este caso la empresa Fernet Branca tiró por tierra cualquier operación de Clarín sobre una posible salida del país. En su cuenta de Twitter, la empresa escribió: "Tranquil@s. Más de 100 años en Argentina pueden contra cualquier fake news".

La mentira salió a partir de una fake news del periodista ultramacrista del Grupo Clarín, Claudio Savoia que difundió una imagen en la que decían que tanto Coca-Cola como el fernet Branca se iban a ir del país. El periodista ultramacrista viralizó una una captura de una supuesta nota del diario Infobae en la que se afirma que la fábrica de la marca italiana se va del país.

Emmanuel Gentile, periodista que aparece en la firma en la imagen que circula, aclaró que ya no trabaja más en el medio y que la captura está editada. “Bueno, un colega me acaba de pasar esta imagen que está dando vueltas en redes, supongo que la hizo algún troll para alimentar la versión de que todos se quieren ir de Argentina. Quiero aclarar que es falsa, yo ya no trabajo en Infobae”, aclaró Gentile.

Operación Coca-Cola

A través de un comunicado en las redes sociales, la firma internacional aseguró: "Coca-Cola desmiente categóricamente un traslado de sus operaciones en Argentina. La compañía y sus embotelladores reafirman su compromiso con el país, y anunciaron una inversión de $770 millones para la reactivación económica".

Al mismo tiempo, aclaró: "A nivel global, Coca-Cola está realizando una reorganización de su estructura para acelerar su estrategia de crecimiento y convertirse en una compañía de bebidas que opere en una red interconectada, combinando la capacidad de su escala global con las necesidades de los mercados"