Super livianas y fáciles de hacer: galletas de arroz caseras sin conservantes.

Uno de los productos más consumidos por quienes quieren llevar adelante una dieta saludable son las galletas de arroz. Sin embargo, no está excenta la preocupación de estar comiendo un producto con abundancia en conservantes. Este "miedo" se termina si se prepara en casa, como sucede con todas las comidas caseras. Super liviana y fácil de hacer, tenemos para compartirte una receta de galletas de arroz, para que hagas en cantidad y no compres más las del supermercado.

Receta de galletas de arroz

Puede sonar complicado preparar galletas de arroz, pero esto simplemente no es verdad. Se trata de una receta apta, incluso, para quien no tiene ningún tipo de habilidad en la cocina. La clave está en tener los ingredientes necesarios, no andar reemplazándolos por cualquiera que hay en la alacena, y seguir detenidamente los pasos que te detallamos a continuación.

Las galletas de arroz se pueden hacer sin conservantes en casa.

Ingredientes (versión salada)

1 taza de arroz cocido (mejor si está frío o del día anterior)

1 huevo

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

1 cucharada de harina o fécula de maíz (para dar firmeza)

Sal a gusto

Pimienta, orégano, ajo en polvo o semillas (sésamo, chía, lino), a elección

Preparación

Procesar el arroz o aplastarlo con tenedor para que quede una pasta más compacta. Agregar el huevo, la harina o fécula, el queso y los condimentos elegidos. Mezclar bien hasta lograr una masa que se pueda modelar. Formar bolitas y aplastarlas para darles forma de galleta o utilizar un molde. Colocar sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Hornear a 180 °C durante 15–20 minutos, o hasta que estén doradas y crocantes. También se pueden hacer en sartén a fuego bajo con un poco de aceite. Dejar enfriar para que tomen mejor textura.

Ingredientes (versión dulce)

1 taza de arroz cocido (preferentemente tipo doble carolina o arroz blanco)

1 huevo

2 o 3 cucharadas de azúcar, miel o edulcorante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de harina o fécula

Opcional: chips de chocolate, coco rallado, canela o ralladura de limón/naranja

Preparación