Maru Botana sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una receta de pizzetas que es ideal para una juntada de miércoles. Dado que muchas personas se juntan con sus amigos a cenar en medio de la semana, hoy es una jornada perfecta para preparar esta receta.
Además de la practicidad del paso a paso para llevar la receta adelante, la versatilidad que tiene esta comida y cuánto rinde la convierte en una de las preferidas cuando de juntadas se trata. Solo hay que dedicarse un tiempo para mezclar y amasar los ingredientes, dividir los bollos y llevarlos al horno.
La parte divertida del proceso se da cuando se preparan los toppings y se arma cada pizzeta, lo que suele hacerse cuando los invitados ya están en la casa de anfitrión de la noche y suele ser un hecho colaborativo, cerveza por medio.
Receta de pizzetas de Maru Botana
Ingredientes
-
Harina 0000 x 500g.
-
Levadura x 25g.
-
Aceite oliva x 50 cc.
-
Sal x 20g.
-
Agua x 350 cc.
Paso a paso
-
Hacer una corona con la harina. Poner sal y en el centro la levadura junto al aceite y agua, unimos y amasar hasta formar un bollo.
-
Dejar descansar 30 minutos. Estirar.
-
Poner salsa y llevar a horno medio a 170 grados hasta hacer piso. Poner los topping a elección y al horno otros 5 a 7 minutos y disfrutamos.
Ideas para toppings de pizzetas
-
Clásica mozzarella y tomate: salsa de tomate, mozzarella, rodajas de tomate fresco y orégano.
-
Fugazzeta: cebolla salteada, mozzarella y un toque de pimienta.
-
Jamón y morrones: mozzarella, jamón cocido en fetas y tiras de morrón asado.
-
Provenzal: mozzarella, ajo picado, perejil fresco y un chorrito de aceite de oliva.
-
Caprese: mozzarella, rodajas de tomate, hojas de albahaca fresca y un hilo de aceite de oliva.
-
Napolitana: mozzarella, rodajas de tomate, jamón, ajo y orégano.
-
Pollo al pesto: trocitos de pollo cocido, salsa pesto y mozzarella.
-
Cuatro quesos: mezcla de mozzarella, gorgonzola o roquefort, parmesano y queso cremoso.
-
Vegetariana: mozzarella, berenjenas grilladas, zucchini, morrones y champiñones.
-
Mediterránea: aceitunas negras, tomate seco, rúcula y queso de cabra.