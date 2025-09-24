EN VIVO
Receta de pizzetas de Maru Botana: el paso a paso para hacerlas

La cocinera compartió una receta fácil de pizzetas. Maru Botana sorprendió en sus redes sociales con una idea perfecta para una juntada de miércoles.

24 de septiembre, 2025 | 17.58

Maru Botana sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una receta de pizzetas que es ideal para una juntada de miércoles. Dado que muchas personas se juntan con sus amigos a cenar en medio de la semana, hoy es una jornada perfecta para preparar esta receta.

Además de la practicidad del paso a paso para llevar la receta adelante, la versatilidad que tiene esta comida y cuánto rinde la convierte en una de las preferidas cuando de juntadas se trata. Solo hay que dedicarse un tiempo para mezclar y amasar los ingredientes, dividir los bollos y llevarlos al horno

La parte divertida del proceso se da cuando se preparan los toppings y se arma cada pizzeta, lo que suele hacerse cuando los invitados ya están en la casa de anfitrión de la noche y suele ser un hecho colaborativo, cerveza por medio. 

Receta de pizzetas de Maru Botana

Ingredientes

  • Harina 0000 x 500g.

  • Levadura x 25g.

  • Aceite oliva x 50 cc.

  • Sal x 20g.

  • Agua x 350 cc.

Paso a paso

  • Hacer una corona con la harina. Poner sal y en el centro la levadura junto al aceite y agua, unimos y amasar hasta formar un bollo.

  • Dejar descansar 30 minutos. Estirar.

  • Poner salsa y llevar a horno medio a 170 grados hasta hacer piso. Poner los topping a elección y al horno otros 5 a 7 minutos y disfrutamos.

Pizzetas.

Ideas para toppings de pizzetas

  • Clásica mozzarella y tomate: salsa de tomate, mozzarella, rodajas de tomate fresco y orégano.

  • Fugazzeta: cebolla salteada, mozzarella y un toque de pimienta.

  • Jamón y morrones: mozzarella, jamón cocido en fetas y tiras de morrón asado.

  • Provenzal: mozzarella, ajo picado, perejil fresco y un chorrito de aceite de oliva.

  • Caprese: mozzarella, rodajas de tomate, hojas de albahaca fresca y un hilo de aceite de oliva.

  • Napolitana: mozzarella, rodajas de tomate, jamón, ajo y orégano.

  • Pollo al pesto: trocitos de pollo cocido, salsa pesto y mozzarella.

  • Cuatro quesos: mezcla de mozzarella, gorgonzola o roquefort, parmesano y queso cremoso.

  • Vegetariana: mozzarella, berenjenas grilladas, zucchini, morrones y champiñones.

  • Mediterránea: aceitunas negras, tomate seco, rúcula y queso de cabra.

