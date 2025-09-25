Receta de galletitas sin harina con pasta de maní: cómo hacerlas fácil y rápido

Galletitas caseras preparadas con pasta de maní, una receta fácil y sin harina

Las galletitas sin harina se convirtieron en una de las opciones preferidas dentro de las recetas sin harina por su practicidad y sabor. Preparadas con pasta de maní y pocos ingredientes, estas galletitas caseras son una alternativa ideal para quienes buscan algo simple, nutritivo y rápido de cocinar en casa.

Ingredientes para preparar galletitas sin harina

Esta receta requiere pocos elementos, fáciles de conseguir y que suelen estar en cualquier cocina:

1 taza de pasta de maní

1 taza de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

50 gramos de chips de chocolate (opcional)

La combinación de estos ingredientes da como resultado una masa suave y moldeable, perfecta para hornear y obtener galletitas crocantes por fuera y suaves por dentro.

Paso a paso de la receta con pasta de maní

El procedimiento es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de repostería:

En un bowl, mezclar la pasta de maní con el azúcar, el huevo, la esencia de vainilla y el bicarbonato de sodio hasta formar una masa homogénea. Si se desea, incorporar los chips de chocolate para darle un toque más dulce. Tomar pequeñas porciones de masa con la mano, darles forma de bolitas y aplanarlas ligeramente. Colocar las piezas en una bandeja enmantecada o con papel manteca. Hornear en un horno precalentado a 180 grados durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar completamente antes de manipularlas para evitar que se rompan.

Con estas cantidades salen aproximadamente 20 galletitas caseras de buen tamaño, listas para disfrutar o guardar en un frasco hermético.

Una opción práctica y nutritiva para disfrutar en desayunos, meriendas o como snack

Cómo conservar las galletitas caseras

Las galletitas sin harina deben enfriarse bien antes de ser almacenadas. Una vez frías, se recomienda guardarlas en un recipiente cerrado o en un frasco de vidrio para mantener su frescura y textura por varios días. Gracias a la pasta de maní, estas galletas conservan un sabor intenso y agradable incluso al segundo o tercer día de preparación.

Cómo adaptar esta receta

Una de las ventajas de estas recetas sin harina es que se adaptan fácilmente a diferentes gustos. Algunas alternativas que pueden incorporarse son:

Sustituir el azúcar común por azúcar mascabo o edulcorante apto para horno.

Reemplazar los chips de chocolate por trozos de frutos secos como almendras o nueces.

Añadir una pizca de canela o jengibre en polvo para un sabor especiado.

Usar mantequilla de maní sin azúcar para obtener una versión menos dulce.

Estas modificaciones permiten disfrutar distintas versiones de las galletitas y experimentar con nuevos sabores sin alterar la esencia de la receta original.