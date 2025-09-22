Ingredientes básicos y accesibles: la receta requiere pocos productos y rinde hasta diez porciones

El flan sin horno y flan sin huevo se convirtió en una de las opciones más buscadas para quienes disfrutan de un postre suave y cremoso, pero prefieren versiones más prácticas y ligeras. Esta preparación es una alternativa ideal al clásico flan casero, ya que se elabora con pocos ingredientes y sin necesidad de cocción al baño maría.

Ingredientes para preparar flan sin horno y sin huevo

La receta rinde entre 8 y 10 porciones y combina la textura de la gelatina con el sabor de la leche condensada y la vainilla, logrando un postre irresistible. Estos son los ingredientes necesarios:

Para el caramelo:

150 g de azúcar

150 cc de agua

3 cucharadas de agua adicionales

Para el flan:

1 litro de leche

1 lata de leche condensada (395 g)

2 cucharadas colmadas de queso crema

14 g de gelatina sin sabor

1 cucharada colmada de esencia de vainilla

Paso a paso para un flan casero cremoso

Preparar el caramelo: colocar en una olla el azúcar y el agua. Cocinar a fuego medio moviendo suavemente hasta que adquiera un color dorado intenso. Incorporar las 3 cucharadas de agua adicionales para evitar que cristalice. Volcar con cuidado en una fuente de vidrio y distribuirlo por los bordes. Hidratar la gelatina: en una jarrita colocar 40-50 cc de agua y agregar la gelatina sin sabor. Dejar reposar unos minutos hasta que absorba el líquido. Antes de usar, llevar al microondas unos segundos para volverla líquida. Mezclar los ingredientes: en una licuadora colocar la leche a temperatura ambiente junto con la leche condensada y el queso crema. Procesar por unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la esencia de vainilla y la gelatina disuelta, y volver a licuar por aproximadamente 2 minutos. Armar el flan: verter la preparación en la fuente acaramelada. Cubrir con film o tapa y llevar a la heladera durante toda la noche para que tome consistencia. Desmoldar y servir: al día siguiente, despegar con cuidado los bordes y desmoldar sobre un plato más amplio que el molde. El resultado será un flan casero con caramelo brillante y textura firme pero cremosa.

Consejos para un resultado perfecto

Un postre versátil: puede servirse solo o acompañado con crema batida y dulce de leche

El caramelo debe retirarse del fuego apenas alcanza el color deseado , ya que puede amargarse si se cocina de más.

La gelatina debe estar bien disuelta antes de añadirla a la mezcla, de lo contrario pueden quedar grumos.

Para un toque extra, se puede acompañar con crema batida o dulce de leche al momento de servir.

Una opción práctica y deliciosa

El flan sin horno y flan sin huevo es una excelente alternativa para quienes buscan un postre rápido, rendidor y con un sabor clásico. Su preparación sencilla, sin necesidad de técnicas complejas, lo convierte en una receta ideal para compartir en reuniones familiares o disfrutar como un dulce final en cualquier comida.