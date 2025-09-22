El flan sin horno y flan sin huevo se convirtió en una de las opciones más buscadas para quienes disfrutan de un postre suave y cremoso, pero prefieren versiones más prácticas y ligeras. Esta preparación es una alternativa ideal al clásico flan casero, ya que se elabora con pocos ingredientes y sin necesidad de cocción al baño maría.
Ingredientes para preparar flan sin horno y sin huevo
La receta rinde entre 8 y 10 porciones y combina la textura de la gelatina con el sabor de la leche condensada y la vainilla, logrando un postre irresistible. Estos son los ingredientes necesarios:
Para el caramelo:
-
150 g de azúcar
-
150 cc de agua
-
3 cucharadas de agua adicionales
Para el flan:
-
1 litro de leche
-
1 lata de leche condensada (395 g)
-
2 cucharadas colmadas de queso crema
-
14 g de gelatina sin sabor
-
1 cucharada colmada de esencia de vainilla
Paso a paso para un flan casero cremoso
-
Preparar el caramelo: colocar en una olla el azúcar y el agua. Cocinar a fuego medio moviendo suavemente hasta que adquiera un color dorado intenso. Incorporar las 3 cucharadas de agua adicionales para evitar que cristalice. Volcar con cuidado en una fuente de vidrio y distribuirlo por los bordes.
-
Hidratar la gelatina: en una jarrita colocar 40-50 cc de agua y agregar la gelatina sin sabor. Dejar reposar unos minutos hasta que absorba el líquido. Antes de usar, llevar al microondas unos segundos para volverla líquida.
-
Mezclar los ingredientes: en una licuadora colocar la leche a temperatura ambiente junto con la leche condensada y el queso crema. Procesar por unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la esencia de vainilla y la gelatina disuelta, y volver a licuar por aproximadamente 2 minutos.
-
Armar el flan: verter la preparación en la fuente acaramelada. Cubrir con film o tapa y llevar a la heladera durante toda la noche para que tome consistencia.
-
Desmoldar y servir: al día siguiente, despegar con cuidado los bordes y desmoldar sobre un plato más amplio que el molde. El resultado será un flan casero con caramelo brillante y textura firme pero cremosa.
Consejos para un resultado perfecto
-
El caramelo debe retirarse del fuego apenas alcanza el color deseado, ya que puede amargarse si se cocina de más.
-
La gelatina debe estar bien disuelta antes de añadirla a la mezcla, de lo contrario pueden quedar grumos.
-
Para un toque extra, se puede acompañar con crema batida o dulce de leche al momento de servir.
Una opción práctica y deliciosa
El flan sin horno y flan sin huevo es una excelente alternativa para quienes buscan un postre rápido, rendidor y con un sabor clásico. Su preparación sencilla, sin necesidad de técnicas complejas, lo convierte en una receta ideal para compartir en reuniones familiares o disfrutar como un dulce final en cualquier comida.