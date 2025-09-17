Receta de ensalada de fideos: la forma "fresca" y saludable de consumir la pasta más popular

Cuando el calor empieza a sentirse, las ensaladas ganan protagonismo en la mesa. Entre ellas, la ensalada de fideos se lleva todas las miradas: es económica, nutritiva y se adapta a los gustos de cada familia. Puede servirse como plato principal en un almuerzo ligero, como guarnición de carnes a la parrilla o incluso como opción práctica para llevar en la vianda.
La clave está en elegir una buena pasta corta, que retenga los sabores de las verduras, aderezos y proteínas que se incorporen. Además, es un plato que se prepara rápido, rinde mucho y suele gustar tanto a chicos como a grandes.
Ensalada de fideos: ingredientes y el paso a paso para que salga perfecta
Ingredientes (para 4 porciones)
-
250 g de fideos cortos (tirabuzones, moñitos o coditos)
-
1 zanahoria rallada
-
1 morrón rojo en cubitos
-
1 pepino en rodajas finas
-
150 g de jamón cocido en tiras o cubitos
-
150 g de queso fresco en cubitos
-
100 g de arvejas (pueden ser enlatadas)
-
Aceite de oliva, sal y pimienta
-
Opcional: aceitunas, huevo duro picado, choclo o tomates cherry
Paso a paso
-
Cocinar la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente. Colar y dejar enfriar con un chorrito de aceite para que no se pegue.
-
Preparar los vegetales: cortar el morrón, el pepino, rallar la zanahoria y reservar.
-
Mezclar todos los ingredientes en un bol: los fideos fríos, las verduras, el jamón, el queso y las arvejas.
-
Condimentar a gusto con aceite de oliva, sal, pimienta y, si se desea, un toque de mayonesa o yogur natural para darle cremosidad.
-
Servir fría, ideal después de dejarla unos minutos en la heladera para que los sabores se integren.