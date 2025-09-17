EN VIVO
Receta de ensalada de fideos: la forma "fresca" y saludable de consumir la pasta más popular

Esta receta es perfecta para quienes quieran incorporar sabores diferente sus ensaladas utilizando todos los nutrientes necesarios.

17 de septiembre, 2025 | 18.35

Cuando el calor empieza a sentirse, las ensaladas ganan protagonismo en la mesa. Entre ellas, la ensalada de fideos se lleva todas las miradas: es económica, nutritiva y se adapta a los gustos de cada familia. Puede servirse como plato principal en un almuerzo ligero, como guarnición de carnes a la parrilla o incluso como opción práctica para llevar en la vianda.

La clave está en elegir una buena pasta corta, que retenga los sabores de las verduras, aderezos y proteínas que se incorporen. Además, es un plato que se prepara rápido, rinde mucho y suele gustar tanto a chicos como a grandes.

Ensalada de fideos: ingredientes y el paso a paso para que salga perfecta

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 250 g de fideos cortos (tirabuzones, moñitos o coditos)

  • 1 zanahoria rallada

  • 1 morrón rojo en cubitos

  • 1 pepino en rodajas finas

  • 150 g de jamón cocido en tiras o cubitos

  • 150 g de queso fresco en cubitos

  • 100 g de arvejas (pueden ser enlatadas)

  • Aceite de oliva, sal y pimienta

  • Opcional: aceitunas, huevo duro picado, choclo o tomates cherry

Paso a paso

  1. Cocinar la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente. Colar y dejar enfriar con un chorrito de aceite para que no se pegue.

  2. Preparar los vegetales: cortar el morrón, el pepino, rallar la zanahoria y reservar.

  3. Mezclar todos los ingredientes en un bol: los fideos fríos, las verduras, el jamón, el queso y las arvejas.

  4. Condimentar a gusto con aceite de oliva, sal, pimienta y, si se desea, un toque de mayonesa o yogur natural para darle cremosidad.

  5. Servir fría, ideal después de dejarla unos minutos en la heladera para que los sabores se integren.

