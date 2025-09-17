Receta de ensalada de fideos: la forma "fresca" y saludable de consumir la pasta más popular.

Cuando el calor empieza a sentirse, las ensaladas ganan protagonismo en la mesa. Entre ellas, la ensalada de fideos se lleva todas las miradas: es económica, nutritiva y se adapta a los gustos de cada familia. Puede servirse como plato principal en un almuerzo ligero, como guarnición de carnes a la parrilla o incluso como opción práctica para llevar en la vianda.

La clave está en elegir una buena pasta corta, que retenga los sabores de las verduras, aderezos y proteínas que se incorporen. Además, es un plato que se prepara rápido, rinde mucho y suele gustar tanto a chicos como a grandes.

Ensalada de fideos: ingredientes y el paso a paso para que salga perfecta

Ingredientes (para 4 porciones)

250 g de fideos cortos (tirabuzones, moñitos o coditos)

1 zanahoria rallada

1 morrón rojo en cubitos

1 pepino en rodajas finas

150 g de jamón cocido en tiras o cubitos

150 g de queso fresco en cubitos

100 g de arvejas (pueden ser enlatadas)

Aceite de oliva, sal y pimienta

Opcional: aceitunas, huevo duro picado, choclo o tomates cherry

Paso a paso