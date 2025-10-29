Maru Botana compartió una receta de causa peruana con langostinos.

Maru Botana preparó una causa peruana y les enseñó a sus seguidores de redes sociales a hacerlo en un video rápido y explicativo. La famosa cocinera indicó que su versión de este clásico de Perú lleva langostinos, lo que le da un toque de sabor inigualable.

La causa peruana es un plato tradicional originado en la costa del Perú, cuya historia se remonta a tiempos precolombinos, cuando el consumo de papa ya era muy común. En el siglo XIX, la receta evolucionó al mezclarse la papa prensada con limón, ají amarillo y otros ingredientes introducidos por los europeos.

Se dice que las mujeres vendían este plato para apoyar una "causa” patriótica, de ahí su nombre. Con el tiempo, se incorporaron rellenos como pollo, atún, mariscos o palta, convirtiéndola en una preparación fría, versátil y emblemática de la gastronomía peruana que Maru Botana reversionó en sus redes.

Receta de causa peruana con langostinos de Maru Botana

Ingredientes para el puré

8 papas hervidas.

Cúrcuma, ají amarillo, sal, jugo de 1 limón.

Aceite de oliva.

Ingredientes para el relleno

1 kilo de langostinos.

Mayonesa casera (con un toque de sriracha o ketchup).

4 paltas en juliana.

Causa peruana.

Para la decoración

4 huevos duros en rodajas.

Paso a paso

Hervir las papas, aplastarlas y mezclar con ají amarillo, cúrcuma, oliva, sal y limón hasta lograr un puré bien amarillo y parejito. Saltear los langostinos y los mezclás con la mayo. En un molde con film: capa de puré, capa de palta, capa de langostinos y cerrar con más puré. Desmoldar, decorar con las rodajas de huevo y listo.

Receta tradicional de causa peruana

Ingredientes

1 kg de papas amarillas (o papas que queden bien cremosas).

2 a 3 cucharadas de pasta de ají amarillo.

Jugo de 1 a 2 limones.

3 cucharadas de aceite vegetal.

Sal a gusto.

Ingredientes para el relleno

1 pechuga de pollo hervida y desmenuzada (o 2 latas de atún).

3 cucharadas de mayonesa.

1 palta en rodajas.

1 huevo duro picado.

Sal y pimienta.

Para la decoración

Aceitunas negras.

Huevo en rodajas.

Perejil o cilantro picado.

Paso a paso