Postre ideal para Navidad y Año Nuevo: la receta paso a paso para hacer flan casero

El flan casero es uno de los postres más elegidos para las reuniones familiares y puede ser el broche de oro en las cenas de Navidad y Año Nuevo. Se trata de una preparación tradicional que se puede hacer de manera fácil, aunque con ciertas claves. Cómo hacerlo.
La receta clave del flan casero: cómo hacerlo paso a paso, según Paulina Cocina
La influencer culinaria Paulina Cocina compartió el paso a paso de su receta familiar para hacer el tradicional flan casero de manera fácil y simple. Se trata de una de las opciones ideales para agasajar a tus invitados en las cenas de Navidad o Año Nuevo. Si bien tiene sus trucos, no es muy complicado de cocinar.
Ingredientes
- 5 huevos
- 500cc. de leche
- 200g de azúcar
Preparación paso a paso
- En un bol romper los 5 huevos y agregar 100 g de azúcar. Batimos un poco hasta romper el ligue de los huevos.
- Agregar la leche. Hay que revolver hasta que quede todo incorporado. Aunque parezca mucha leche o que queda muy líquido, se va a formar. Es clave NO batirlo, ya que no tiene que quedar espumoso. Una vez que se mezclaron los ingredientes, reservamos.
- Por otro lado, hay que poner una sartén a fuego medio sin nada para hacer el caramelo seco. Allí volcar los otros 100 g de azúcar que nos quedan y vamos a ir revolviendo constantemente con una cuchara de madera. Así, el azúcar va a pasar de ser granulosa a líquida y comenzar a ponerse marrón. Es clave que no pase a ser muy oscuro, ya que eso es señal de que está quemado.
- Una vez que el caramelo esté agregarle una cucharada de agua hirviendo y volvemos a revolver un poquito más.
- Primero hay que colocar el caramelo dentro de la flanera y moverlo para que cubra todo el molde y después echarle la mezcla de flan adentro.
- Poner la fuente en la que se hará el flan sobre otro recipiente de paredes más bajas, como una tartera, para cocinarlo a baño maría. Colocar el agua y ponerle por encima una tapa de papel aluminio para que no se forme costrita. Llevar a horno mínimo (160º) por alrededor de 40 minutos. Se puede meter un cuchillo y debe salir seco. Antes de desmoldar, el flan debe enfriarse del todo.
Hay ciertas claves en la mezcla y el caramelo para que flan casero salga perfecto
- Consejo: para que no quede con grumos Paulina Cocina reveló que clave colar la mezcla del flan antes de sumarla al caramelo. Así se logra esta textura lisa, como la de los flanes comprados.