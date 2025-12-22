Postre ideal para Navidad y Año Nuevo: la receta paso a paso para hacer flan casero

Postre ideal para Navidad y Año Nuevo, cómo hacer flan casero según Paulina Cocina

El flan casero es uno de los postres más elegidos para las reuniones familiares y puede ser el broche de oro en las cenas de Navidad y Año Nuevo. Se trata de una preparación tradicional que se puede hacer de manera fácil, aunque con ciertas claves. Cómo hacerlo.

La receta clave del flan casero: cómo hacerlo paso a paso, según Paulina Cocina

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió el paso a paso de su receta familiar para hacer el tradicional flan casero de manera fácil y simple. Se trata de una de las opciones ideales para agasajar a tus invitados en las cenas de Navidad o Año Nuevo. Si bien tiene sus trucos, no es muy complicado de cocinar.

Ingredientes

5 huevos

500cc. de leche

200g de azúcar

Preparación paso a paso

En un bol romper los 5 huevos y agregar 100 g de azúcar. Batimos un poco hasta romper el ligue de los huevos. Agregar la leche. Hay que revolver hasta que quede todo incorporado. Aunque parezca mucha leche o que queda muy líquido, se va a formar. Es clave NO batirlo, ya que no tiene que quedar espumoso. Una vez que se mezclaron los ingredientes, reservamos. Por otro lado, hay que poner una sartén a fuego medio sin nada para hacer el caramelo seco. Allí volcar los otros 100 g de azúcar que nos quedan y vamos a ir revolviendo constantemente con una cuchara de madera. Así, el azúcar va a pasar de ser granulosa a líquida y comenzar a ponerse marrón. Es clave que no pase a ser muy oscuro, ya que eso es señal de que está quemado. Una vez que el caramelo esté agregarle una cucharada de agua hirviendo y volvemos a revolver un poquito más. Primero hay que colocar el caramelo dentro de la flanera y moverlo para que cubra todo el molde y después echarle la mezcla de flan adentro. Poner la fuente en la que se hará el flan sobre otro recipiente de paredes más bajas, como una tartera, para cocinarlo a baño maría. Colocar el agua y ponerle por encima una tapa de papel aluminio para que no se forme costrita. Llevar a horno mínimo (160º) por alrededor de 40 minutos. Se puede meter un cuchillo y debe salir seco. Antes de desmoldar, el flan debe enfriarse del todo.

Hay ciertas claves en la mezcla y el caramelo para que flan casero salga perfecto