Cómo cocinar brócoli en el microondas: la receta más fácil de hacer

El brócoli es un superalimento rico en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que fortalecen la salud

El brócoli es uno de los vegetales más completos desde el punto de vista nutricional y puede cocinarse de manera práctica en el microondas. Preparar brócoli en el microondas no solo ahorra tiempo y energía, también ayuda a conservar mejor sus vitaminas y minerales, ya que el vapor evita pérdidas excesivas de nutrientes.

Propiedades nutricionales del brócoli

El brócoli es considerado un superalimento por su gran aporte de vitaminas, minerales y fibra. Entre sus principales nutrientes destacan las vitaminas A, C y K, fundamentales para la salud de la piel, el sistema inmunológico y la coagulación sanguínea. También contiene ácido fólico, hierro y potasio, esenciales para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento muscular.

Además, aporta antioxidantes como la luteína y los glucosinolatos, compuestos que se asocian a la prevención de enfermedades crónicas. Su bajo contenido calórico, combinado con la fibra dietética, lo convierte en un aliado ideal para dietas equilibradas que buscan controlar el peso y mejorar la digestión.

Ventajas de cocinar brócoli en el microondas

Preparar brócoli en el microondas tiene múltiples beneficios frente a otras técnicas de cocción. El calor directo y el vapor permiten alcanzar el punto justo sin necesidad de sobrecocerlo, lo que asegura que conserve su textura fresca y crujiente. A diferencia de la cocción en agua, donde parte de los nutrientes se pierden, el microondas ayuda a mantener intactas gran parte de sus propiedades.

Otro aspecto positivo es la rapidez. Mientras que hervir o cocinar al vapor en una olla puede demorar entre 10 y 15 minutos, el microondas lo deja listo en apenas tres o cuatro minutos, lo que lo convierte en una opción práctica para comidas cotidianas.

Paso a paso para cocinar brócoli en el microondas

La receta es sencilla y solo requiere algunos cuidados básicos para obtener el mejor resultado:

Preparar el brócoli: separar los ramilletes en piezas de tamaño similar, cortando los más grandes por la mitad si fuera necesario. También se puede aprovechar el tallo principal pelando la parte más fibrosa. Limpieza: enjuagar bajo el agua con suavidad y escurrir bien con un paño o centrifugador de verduras. Colocar en el recipiente: distribuir en una fuente o utensilio apto para microondas, procurando que no se amontonen demasiado. Agregar tres o cuatro cucharadas de agua en la base. Cubrir: tapar con una tapa de microondas o un plato hondo que conserve el vapor. Cocción: programar entre tres y cuatro minutos a máxima potencia. Con tres minutos el brócoli quedará al dente, mientras que con cuatro minutos tendrá una textura más tierna. Revisión: comprobar el punto y, si fuera necesario, continuar en intervalos de 30 segundos hasta alcanzar la cocción deseada.

Si el microondas cuenta con función de cocción al vapor, basta con seleccionar el modo de verduras y el peso para que el aparato calcule el tiempo automáticamente.

En apenas tres a cuatro minutos se logra un brócoli tierno y lleno de sabor, listo para cualquier plato.

Consejos para aprovecharlo en la cocina

Una vez listo, el brócoli en el microondas puede servirse tal cual, con un chorrito de aceite de oliva y un toque de sal, o incorporarse a otras preparaciones. Funciona muy bien en salteados, gratinados, ensaladas tibias o como guarnición de carnes y pescados.

Si se planea utilizarlo más tarde en recetas que requieran otra cocción, conviene dejarlo un poco más firme para evitar que se desarme. De esta manera, conserva su color verde intenso y mantiene mejor la textura.

Un aliado saludable y práctico

El método de cocción al microondas permite disfrutar de todas las bondades del brócoli de forma rápida, simple y nutritiva. En apenas unos minutos se obtiene un vegetal lleno de sabor, con un gran valor nutricional y listo para formar parte de cualquier plato saludable.