Bori bori: la receta paraguaya de sopa con bolitas de maíz y queso

El secreto está en la textura de la masa, que debe ser suave como la plastilina.

Para los días más frescos, nada mejor que una comida que reconforte el cuerpo y el alma. El bori bori (o vori vori) es exactamente eso: un plato estrella de la cocina paraguaya que es pura calidez en forma de sopa.

Su nombre viene del guaraní y significa "bolita, bolita". Y ahí está su gracia: un caldo sabroso y sustancioso repleto de esas bolitas hechas de harina de maíz y queso. Es una receta de origen campesino, pensada para dar energía.

Los dos pilares: un caldo con gusto y las bolitas perfectas

La magia de este plato se sostiene en dos cosas, afirma Paulina Cocina. Primero, un caldo bien sabroso. Puede ser de pollo, de carne con hueso (como osobuco) o de verduras potente. Este caldo debe cocinarse a fuego bajo para concentrar todos los sabores.

El segundo pilar son las famosas bolitas. Se hacen con harina de maíz (la ideal es la paraguaya) y queso. El queso Paraguay es el tradicional, pero acá podés adaptarlo. Queso Mar del Plata, pategrás o una mezcla de mozzarella y reggianito funcionan muy bien.

La textura de la masa es clave. Tiene que quedar como una plastilina suave: que no se pegue en las manos, pero que tampoco esté seca y se resquebraje. Si falla, se arregla con más harina o un poco del caldo tibio.

¿Cómo hago para que no se desarmen las bolitas?

Tenés que prestar atención a tres cosas importantísimas. Uno: el tamaño. Hacelas chiquitas, más o menos como la uña de tu dedo pulgar. Parecerán insignificantes, pero en el caldo caliente se van a hinchar. Dos: la textura de la masa que ya mencionamos.

Y tres, el método de cocción. El caldo debe estar hirviendo, pero suavemente. Dejá caer las bolitas con cuidado y, lo más importante: no las revuelvas. Dejalas que suban a la superficie por sí solas. Ahí vas a saber que ya están.

Ingredientes para la receta de vori vori

Para el caldo:

1 kg de osobuco o 4 presas de pollo

2 litros de agua o caldo de verduras

1 cebolla grande

1 morrón rojo o verde

2 dientes de ajo

1 zanahoria

1 hoja de laurel

Aceite de girasol o maíz, c/n

Sal y pimienta

Para las bolitas (vori vori):

200 g de harina de maíz (harina paraguaya)

150 g de queso semiduro rallado (pategrás, Mar del Plata)

50g de queso rallado tipo reggianito (opcional)

Caldo de cocción (aprox. ½ taza)

Sal

Para terminar:

Perejil o cilantro fresco picado

Receta paso a paso: armando tu bori bori casero

Para el caldo, dorá bien en una olla grande una cebolla, medio morrón y unos dientes de ajo picados. Este sofrito es la base del sabor. Luego, agregá agua y tu carne elegida (pollo o carne con hueso).

Cociná a fuego lento por al menos una hora y media. Si es de verduras, usá zapallo, zanahoria y apio. Salá y poné una hoja de laurel. Mientras se cocina el caldo, vas a preparar las bolitas.

En un bol, mezclá 250 gramos de harina de maíz con 200 gramos de queso rallado. Agregá sal y después, poco a poco, caldo tibio hasta formar esa masa suave. Dejala reposar 15 minutos en la heladera, es un tip que ayuda.

Cuando el caldo esté listo y la carne cocida, subí el fuego para que hierva suave. Tomá porciones chicas de la masa y formá las bolitas con las manos limpias. Tiralas con cuidado en el caldo hirviendo, sin amontonar.

Recordá: no revolver. En unos minutos, las bolitas van a empezar a flotar. Eso significa que ya están cocidas por dentro. En ese momento, ya podés apagar el fuego. Espolvoreá perejil o cilantro picado fresco por arriba.

Servilo bien caliente, en un plato hondo. Acompañalo con la carne que usaste para el caldo, bien desmenuzada o en trozos. Una comida completa, nutritiva y que seguro va a generar aplausos en tu mesa.