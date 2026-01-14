Disfrutá de ñoquis en verano: la receta para hacerlos más livianos

Los ñoquis son una de las grandes opciones para el almuerzo o la cena, pero no suele ser uno de los platos elegidos durante el verano. Sin embargo, existe una receta de cocina para prepararlos más livianos e igual de ricos.
Ñoquis más livianos para el verano: la receta de cocina paso a paso
El influencer y actor Gastón Soffritti compartió su receta de cocina para hacer una versión de ñoquis más saludable, liviana y sin harina. Se trata de ñoquis de ricota con salsa boloñesa. Es una preparación que se puede hacer relativamente rápido, con ingredientes fácil de cocinar y bastante simple, pero con muchísimo sabor.
Ingredientes
Para los ñoquis de ricota
- 300 g de ricota bien escurrida.
- 1 huevo.
- 40 g de queso rallado.
- 100 g aprox. de harina o semolín (puede ser un poco menos o más).
- Sal.
- Pimienta.
- Nuez moscada (opcional, pero suma).
Para la salsa boloñesa
- 500 g de carne picada.
- 1 cebolla.
- 1 zanahoria.
- 1 diente de ajo.
- 1 lata de tomate triturado o puré.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta.
- Comino y pimentón dulce.
- Un toque de ají molido u orégano (a gusto).
Preparación paso a paso
-
En un bol, mezclar la ricota con el queso rayado, un huevo y condimentar a gusto. El influencer sumo la sal, pimienta, comino y semolín.
-
Una vez unificado hay que darle forma de ñoquis con las manos (como en el video)
-
Por otro lado, para la boloñesa comenzar cocinando la carne picada en una sartén, con un chorrito de aceite.
-
Incorporar la cebolla, zanahoria y el ajo picados en cuadraditos chiquitos. Incorporar la lata de tomate triturado.
-
Aparte, en una sartén con manteca cocinar los ñoquis de ricota (sin agua). Una vez hechos se incorporan a la boloñesa y listo, ya podés emplatarlos.
Los ñoquis de ricota son una opción más liviana porque no lleva harina y se hacen a la sartén