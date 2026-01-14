EN VIVO
Disfrutá de ñoquis en verano: la receta para hacerlos más livianos

Existe una receta para preparar ñoquis más livianos y sin harina. Descubrí cómo hacerlos paso a paso.

14 de enero, 2026 | 18.53

Los ñoquis son una de las grandes opciones para el almuerzo o la cena, pero no suele ser uno de los platos elegidos durante el verano. Sin embargo, existe una receta de cocina para prepararlos más livianos e igual de ricos. 

Ñoquis más livianos para el verano: la receta de cocina paso a paso

El influencer y actor Gastón Soffritti compartió su receta de cocina para hacer una versión de ñoquis más saludable, liviana y sin harina. Se trata de ñoquis de ricota con salsa boloñesa. Es una preparación que se puede hacer relativamente rápido, con ingredientes fácil de cocinar y bastante simple, pero con muchísimo sabor.

Ingredientes

Para los ñoquis de ricota

  • 300 g de ricota bien escurrida.
  • 1 huevo.
  • 40 g de queso rallado.
  • 100 g aprox. de harina o semolín (puede ser un poco menos o más).
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Nuez moscada (opcional, pero suma).

Para la salsa boloñesa

  • 500 g de carne picada.
  • 1 cebolla.
  • 1 zanahoria.
  • 1 diente de ajo.
  • 1 lata de tomate triturado o puré.
  • Aceite de oliva.
  • Sal y pimienta.
  • Comino y pimentón dulce.
  • Un toque de ají molido u orégano (a gusto).

Preparación paso a paso

  1. En un bol, mezclar la ricota con el queso rayado, un huevo y condimentar a gusto. El influencer sumo la sal, pimienta, comino y semolín.

  2. Una vez unificado hay que darle forma de ñoquis con las manos (como en el video)

  3. Por otro lado, para la boloñesa comenzar cocinando la carne picada en una sartén, con un chorrito de aceite. 

  4. Incorporar la cebolla, zanahoria y el ajo picados en cuadraditos chiquitos. Incorporar la lata de tomate triturado. 

  5. Aparte, en una sartén con manteca cocinar los ñoquis de ricota (sin agua). Una vez hechos se incorporan a la boloñesa y listo, ya podés emplatarlos.

    Los ñoquis de ricota son una opción más liviana porque no lleva harina y se hacen a la sartén

