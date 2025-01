Inpacto en la realeza: Máxima Zorreguieta rompió el protocolo en su estadía en Argentina

El año pasado, Máxima estuvo en el centro de atención no solo por sus apariciones públicas, sino también por el estreno de una serie biográfica sobre su vida. Aunque aseguró que no vio ni un capítulo, ya que le da vergüenza verse representada, la reina se interesó en los comentarios de sus allegados sobre la serie y aparentemente quedó satisfecha con la forma en que se narró su historia, aunque prefiere no exponerse demasiado.

Máxima Zorreguieta fue fotografiada en traje de bajo en su paso por Villa La Angostura.