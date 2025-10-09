La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 9 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 9 de octubre de 2025
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 9915
- 1: 9915
- 2: 7758
- 3: 6121
- 4: 6043
- 5: 4846
- 6: 1811
- 7: 7297
- 8: 5443
- 9: 6463
- 10: 0527
- 11: 9630
- 12: 6206
- 13: 7998
- 14: 6357
- 15: 1575
- 16: 8981
- 17: 8535
- 18: 0115
- 19: 8767
- 20: 9791
Letras de la Nacional: IMTV
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2218
- 1: 2218
- 2: 0966
- 3: 6991
- 4: 4795
- 5: 2093
- 6: 3743
- 7: 1809
- 8: 7781
- 9: 4307
- 10: 3049
- 11: 7717
- 12: 7802
- 13: 9387
- 14: 8201
- 15: 2453
- 16: 5114
- 17: 5876
- 18: 9615
- 19: 3760
- 20: 6107
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 3594
- 1: 3594
- 2: 5066
- 3: 3741
- 4: 8878
- 5: 6045
- 6: 9396
- 7: 7500
- 8: 9242
- 9: 9357
- 10: 6545
- 11: 5032
- 12: 7130
- 13: 9556
- 14: 9649
- 15: 6471
- 16: 7393
- 17: 3765
- 18: 1569
- 19: 7616
- 20: 6117
Letras de la Nacional: EIVZ
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0223
- 1: 0223
- 2: 4214
- 3: 7092
- 4: 7607
- 5: 4083
- 6: 3652
- 7: 7212
- 8: 2527
- 9: 7008
- 10: 3401
- 11: 7281
- 12: 1154
- 13: 3156
- 14: 8937
- 15: 4824
- 16: 1872
- 17: 6713
- 18: 1781
- 19: 5100
- 20: 5364
