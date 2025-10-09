EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 9 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 20 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 9 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 9 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 9915

  • 1: 9915
  • 2: 7758
  • 3: 6121
  • 4: 6043
  • 5: 4846
  • 6: 1811
  • 7: 7297
  • 8: 5443
  • 9: 6463
  • 10: 0527
  • 11: 9630
  • 12: 6206
  • 13: 7998
  • 14: 6357
  • 15: 1575
  • 16: 8981
  • 17: 8535
  • 18: 0115
  • 19: 8767
  • 20: 9791

Letras de la Nacional: IMTV

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2218

  • 1: 2218
  • 2: 0966
  • 3: 6991
  • 4: 4795
  • 5: 2093
  • 6: 3743
  • 7: 1809
  • 8: 7781
  • 9: 4307
  • 10: 3049
  • 11: 7717
  • 12: 7802
  • 13: 9387
  • 14: 8201
  • 15: 2453
  • 16: 5114
  • 17: 5876
  • 18: 9615
  • 19: 3760
  • 20: 6107

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 3594

  • 1: 3594
  • 2: 5066
  • 3: 3741
  • 4: 8878
  • 5: 6045
  • 6: 9396
  • 7: 7500
  • 8: 9242
  • 9: 9357
  • 10: 6545
  • 11: 5032
  • 12: 7130
  • 13: 9556
  • 14: 9649
  • 15: 6471
  • 16: 7393
  • 17: 3765
  • 18: 1569
  • 19: 7616
  • 20: 6117

Letras de la Nacional: EIVZ

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0223

  • 1: 0223
  • 2: 4214
  • 3: 7092
  • 4: 7607
  • 5: 4083
  • 6: 3652
  • 7: 7212
  • 8: 2527
  • 9: 7008
  • 10: 3401
  • 11: 7281
  • 12: 1154
  • 13: 3156
  • 14: 8937
  • 15: 4824
  • 16: 1872
  • 17: 6713
  • 18: 1781
  • 19: 5100
  • 20: 5364

 

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas