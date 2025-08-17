Quini 6: resultados del domingo 17 de agosto y controlar boleta

Quini 6: resultados del domingo 17 de agosto del 2025.

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo el sorteo 3.291 del Quini 6 en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios. Los números ganadores este juego y todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.000 millones..

Números ganadores del sorteo del domingo 17 de agosto de 2025 del Quini 6

Tradicional : Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15

: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15 La Segunda: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15

Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15 La Revancha: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15

Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15 Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15

Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15 Pozo Extra: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6