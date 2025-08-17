EN VIVO
Quini 6: resultados del domingo 17 de agosto y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.296 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 17 de agosto del 2025.

17 de agosto, 2025 | 13.05

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo el sorteo 3.291 del Quini 6 en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios. Los números ganadores este juego y todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.000 millones..

Números ganadores del sorteo del domingo 17 de agosto de 2025 del Quini 6

  • Tradicional: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
  • La Segunda: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
  • La Revancha: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
  • Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
  • Pozo Extra: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6

  • El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1000 pesos el ticket.
  • La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $500.
  • En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $500.
