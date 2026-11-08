Con la llegada del verano 2027, el protector solar vuelve a ser clave en la rutina diaria del cuidado de la piel. Si bien es necesario usarlo todo el año, los dermatólogos advierten que su efecto y protección dependen del uso correcto.

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Los errores más comunes al ponerse protector solar, según dermatólogos

El protector solar es una de las grandes herramientas para prevenir el cáncer de piel, las quemaduras y el envejecimiento prematuro, como arrugas y manchas. La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés) advierte que hay muchos hábitos que suelen dejar la piel desprotegida frente a la radiación ultravioleta. Según una encuesta del organismo, el 65% de las personas admite que suele olvidarse de reaplicarlo. Entre los principales errores que los dermatólogos recomiendan evitar se encuentran:

1. No leer la etiqueta

Existen muchos tipo de protector solar y no todos ofrecen la misma protección. La AAD recomienda elegir un protector de amplio espectro (que cubra tanto los rayos UVA como los UVB), resistente al agua y con un factor de protección solar (FPS) de 30 o más.

El protector solar debe aplicarse cada dos horas, después de nadar o en caso de transpirar

2. Usar muy poca cantidad

La mayoría de las personas se pone entre el 25% y el 50% de lo necesario. Según la AAD, un adulto necesita, como mínimo, alrededor de 30 gramos (lo que llenaría un vaso de shot) para cubrir las zonas del cuerpo que no tapa la ropa.

Para el rostro, la referencia es al menos una cucharadita. La entidad aconseja colocarlo unos 15 minutos antes de salir y volver a aplicarlo cada dos horas, o después de nadar o en caso de transpirar.

3. Aplicarlo solo cuando hay sol

Muchas personas no utilizan protector solar en días nublados, pero los rayos ultravioleta llegan durante todo el año y, aun con nubes, hasta el 80% puede atravesar y alcanzar la piel. Por eso, la recomendación es usarlo cada vez que se sale al aire libre.

En la misma línea, la dermatóloga Leisa Molinari, especialista en cáncer de piel, planteó en declaraciones a Ohlalá que “la radiación ultravioleta continúa presente y el daño se acumula con el tiempo”.

Es muy importante no usar protector solar vencido,

4. Usar protector vencido

Los protectores pierden eficacia con el tiempo, aunque se exige a estos tipos de producto que conserven su potencia original durante al menos tres años. Si el producto está vencido o no se sabe hace cuánto se compró, lo mejor es descartarlo. Si el envase no trae fecha de vencimiento, conviene anotar en él la fecha de compra.

5. Confiar solo en el protector

Ningún protector bloquea el 100% de los rayos UV. Por eso, los dermatólogos recomiendan combinarlo con otras medidas: buscar la sombra y usar ropa de manga larga y liviana, pantalón, sombrero de ala ancha y anteojos con protección UV. Para mayor seguridad, se puede elegir ropa con etiqueta de factor de protección ultravioleta (UPF), especialmente en niños o niñas.

Para aprovechar al máximo los beneficios del protector solar, siempre hay que seguir las indicaciones del fabricante y consultar a un dermatólogo ante cualquier duda sobre cuál elegir.