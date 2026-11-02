Muchas personas eligen teñirse el pelo, ya sea para disfrutar de un look distinto u ocultar las canas. Sin embargo, conservar el color puede ser todo un desafío. El peluquero y estilista español Fran Gámez compartió las claves para cuidar los cabellos teñidos, lograr que el color dure más y los productos para lavarlo.

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En una entrevista para el medio Lecturas, el peluquero explicó que, después de teñirse el pelo, lo ideal es esperar entre 48 y 72 horas para lavarlo y hay que hacerlo con agua fría o tibia. "El agua fría sella la cutícula, retiene mejor el pigmento y mejora el brillo, el agua caliente abre la cutícula y permite que el color se escape”, indicó.

Cada cuánto hay que lavarse el pelo: qué productos recomienda usar el especialista

Sobre la rutina de lavado de cabello, el experto señaló: “Es recomendable lavarlo 2 a 3 veces por semana para evitar que el color se desvanezca rápidamente, ya que los agentes detergentes del shampoo degradan el color".

En ese sentido, el peluquero señaló que, para cabellos teñidos, lo mejor es:

Usar shampoo sin sulfatos ni parabenos porque arrastran el color. "Los formulados para cabello teñido ayudan a prolongar la intensidad y el brillo del tinte, cualquier shampoo de uso profesional puede ser buena opción ”, aconseja el estilista.

porque arrastran el color. "Los formulados para cabello teñido ayudan a prolongar la intensidad y el brillo del tinte, ”, aconseja el estilista. Colocarse mascarillas protectoras y acondicionadores para sellar la fibra capilar. "La mayoría de productos de cuidado para cabello teñido poseen un pH más ácido y eso contribuye a sellar la cutícula”, sostuvo Gámez.

Además, es clave utilizar shampoos matizadores y especiales

Las recomendaciones para el verano 2027

Además, de cara al verano, el experto señaló que el sol, el cloro y la sal del mar suelen impactar de manera negativa y degradar todavía más el pelo, por lo que el cuidado capital debe intensificarse. “Hay que aplicar protección física como sombrero, gorras o pañuelos”.