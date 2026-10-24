Las maquilladoras coinciden: el mejor lápiz de cejas para mujeres con canas es un tono uno o dos puntos más claro que el cabello.

Dejarse las canas naturales implica adaptar algunos hábitos de belleza, incluido el maquillaje. Según maquilladores expertos, uno de los detalles que puede cambiar por completo la expresión del rostro es el tono de las cejas: elegir un color demasiado oscuro o aplicarlo en exceso puede endurecer las facciones, mientras que una definición más suave ayuda a conseguir un resultado natural.

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Las maquilladoras coinciden en que el mejor lápiz de cejas para mujeres con canas es uno o dos tonos más claro que el cabello, especialmente cuando se busca armonizar el rostro sin perder definición. La clave está en elegir colores fríos, como el topo, el marrón ceniza o los castaños suaves, y evitar los tonos rojizos que pueden generar un contraste poco favorecedor.

Cómo maquillar las cejas con canas, según maquilladores.

Qué color de lápiz de cejas elegir si tenés canas

Cuando el cabello empieza a volverse gris o blanco, el lápiz que se utilizaba antes puede dejar de funcionar de la misma manera. Por eso, conviene revisar el tono y la intensidad del producto para adaptarlos al nuevo color de la melena. Raquel Linde, experta en maquillaje y Marketing Manager de Oh! My Hair, recomienda en CLARA los marrones fríos, el topo y los castaños suaves.

Estos tonos permiten definir las cejas sin generar un efecto artificial. En la misma línea, la maquilladora Charlotte Tilbury destaca las opciones como el marrón pardo y el marrón ceniza, mientras que Bobbi Brown aconseja los tonos topo ceniza claros para mujeres rubias o con cabello gris y blanco. La elección también depende del tono de piel. En rostros claros suelen funcionar mejor los colores suaves, mientras que las pieles medias u oscuras pueden necesitar una tonalidad más profunda. El objetivo no es igualar las cejas con el cabello blanco, sino conservar un marco delicado para la mirada.

El error de maquillaje que puede endurecer las facciones

Uno de los errores más frecuentes al notar canas en las cejas es intentar cubrirlas con un lápiz más oscuro o aplicar demasiada cantidad de producto. Según las especialistas, las cejas muy oscuras, gruesas o maquilladas como un bloque pueden endurecer la expresión y hacer que el rostro pierda naturalidad. En lugar de rellenar toda la superficie, lo ideal es trabajar únicamente sobre los huecos y respetar la textura del pelo.

Para conseguirlo, se pueden utilizar lápices ultrafinos que permitan dibujar pequeños trazos similares a los pelos naturales. Los geles con color también son una alternativa para peinar, fijar y disimular algunas canas sin sobrecargar las cejas.

Cómo maquillar las cejas con canas, según maquilladores.

Cómo maquillar las cejas para conseguir una mirada más abierta

Primero, conviene peinar las cejas hacia arriba para identificar las zonas con menos densidad. Después, también se pueden rellenar los espacios vacíos con trazos cortos y finos, siguiendo la dirección natural del crecimiento. Al terminar, es ideal dar un nuevo cepillado para ayudar a integrar el pigmento y evitar que el maquillaje quede demasiado marcado.

Si se utiliza un fijador, es preferible aplicar una cantidad moderada para conservar la separación entre los pelos. Además, las expertas aconsejan evitar la depilación excesiva e incorporar cuidados suaves para mantener las cejas en buenas condiciones. Con el paso de los años, el pelo puede perder densidad, por lo que respetar su forma natural cobra todavía más importancia.