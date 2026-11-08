Lo confirma una experta en cejas: "Para disimular las canas, lo mejor es integrarlas con pequeños toques de color".

La aparición de pelos blancos en las cejas es un proceso natural e inevitable que suele hacerse más evidente con el paso de los años. Sin embargo, existen diferentes técnicas y productos para disimularlos sin perder naturalidad ni endurecer la expresión del rostro. Una especialista explicó cómo conseguirlo y cuáles son los errores más frecuentes al maquillarlas.

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Las canas no aparecen únicamente en el cabello. También pueden hacerse visibles en las cejas, donde modifican su apariencia, densidad y tonalidad. Aunque algunas personas eligen lucirlas sin intervenir, otras prefieren disimularlas con maquillaje o tratamientos específicos. Para conseguir un resultado armónico, la clave está en evitar los colores demasiado intensos y respetar la forma natural de cada ceja.

Cómo disimular los pelos blancos de las cejas, según expertos.

Mónica Aránguez, experta en cejas y pigmentación, compartió sus recomendaciones para cubrir los pelitos blancos sin que el resultado se vea artificial. "Mi consejo es trabajar la ceja respetando siempre su forma y su densidad natural", explicó en CLARA.

Por qué aparecen canas en las cejas

La aparición de pelos blancos está relacionada con la disminución progresiva de la actividad de los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que le da color al cabello y al vello corporal. Según explicó Aránguez, "las canas aparecen cuando los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, reducen progresivamente su actividad. Es un proceso natural asociado principalmente al envejecimiento y a la genética".

Aunque suelen relacionarse con el paso del tiempo, también pueden aparecer en las cejas a edades relativamente tempranas. "Pueden empezar a notarse a partir de los 35-40 años, aunque depende mucho de cada persona y de su predisposición genética", señaló la especialista.

Cómo disimular las canas en las cejas sin perder naturalidad

Para Aránguez, el secreto no está en cubrir todos los pelos blancos ni en oscurecer toda la ceja, sino en integrar las canas mediante pequeñas aplicaciones de pigmento. "No se trata de cubrir todos los pelitos ni de oscurecerla en exceso, sino de integrar las canas con pequeños toques de color. Una ceja demasiado marcada puede endurecer la expresión y restar frescura al rostro. La clave está en conseguir un resultado suave, ligero y armónico", explicó.

Para conseguirlo, existen diferentes alternativas según la cantidad de canas y el efecto que se quiera lograr:

Lápiz de cejas : permite corregir pequeños huecos y realizar trazos finos que imitan el pelo natural.

Gel con color : ayuda a peinar, fijar y aportar pigmento de manera sutil.

Máscara específica para cejas : permite cubrir los pelitos blancos de forma rápida y sencilla.

Tintura para cejas: es una alternativa para quienes buscan un resultado más duradero.

Cómo disimular los pelos blancos de las cejas, según expertos.

Cómo elegir el tono adecuado

La elección del color es otro aspecto fundamental para conseguir un acabado natural. La especialista recomienda no guiarse exclusivamente por la tonalidad del cabello, sino considerar también el color original de las cejas, la piel y la armonía general del rostro. En ese sentido, Aránguez aconseja "elegir tonos ligeramente ceniza o neutros cuando buscamos un acabado natural, evitando los colores demasiado oscuros o cálidos si no corresponden a la base de la persona". Además, ante la duda, sugiere elegir un tono más claro antes que uno demasiado intenso, ya que las cejas muy oscuras pueden endurecer las facciones.

Los errores que conviene evitar al cubrir las canas

Entre los errores más frecuentes se encuentran aplicar demasiado producto, teñir todos los pelos de manera uniforme sin respetar sus diferentes tonalidades y utilizar fórmulas que no están diseñadas para esta zona del rostro. La experta también advierte sobre la intención de eliminar visualmente cada pelo blanco. En lugar de buscar una cobertura absoluta, propone integrarlos para conservar la textura y el aspecto natural de las cejas.

"Mi recomendación es trabajar siempre con sutileza, respetar la dirección del pelo y recordar que las cejas deben acompañar la expresión del rostro, no convertirse en las protagonistas", concluyó Aránguez.