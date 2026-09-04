Primavera: 3 cortes de pelo para mujeres +50 que son fáciles de peinar y no necesitan secador.

Con la llegada de la primavera, muchas mujeres aprovechan para renovar su corte de pelo y apostar por opciones más frescas y fáciles de mantener. Después de los 50 años, no hace falta recurrir necesariamente a un corte muy corto para conseguir una melena favorecedora. La clave está en elegir una forma que se adapte a la textura natural del cabello y que conserve su movimiento sin depender de las herramientas de calor.

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La peluquera Felicitas Ordás, presidenta de Club Fígaro y directora de Felicitas Hair, insiste en que a partir de los 50 no hay cortes que estén prohibidos. "A partir de los 50 no existen cortes prohibidos. Lo que sí cambia es la textura, la densidad o el cuerpo del cabello y, por eso, un buen corte debe adaptarse a cómo se comporta la melena en ese momento", explica Ordás en TELVA.

Cuando, además, buscamos un look que sea práctico para el día a día, la elección del corte resulta todavía más importante. "La clave está en elegir cortes técnicamente muy bien construidos, que trabajen a favor de la textura natural y mantengan su forma sin depender continuamente del brushing o de las herramientas de calor", señala la experta.

3 cortes de pelo para usar esta primavera, perfectos para las +50

1. Bixie: corto, fresco y con movimiento

El bixie es una de las mejores opciones para quienes quieren cortar bastante el cabello sin renunciar a cierta versatilidad. Se encuentra a medio camino entre el pixie y el bob y permite jugar con diferentes texturas sin tener que pasar demasiado tiempo frente al espejo.

"El bixie, a medio camino entre el pixie y el bob, es fantástico porque conserva la frescura de un corte corto, pero mantiene suficiente longitud para crear movimiento. Podemos trabajar la zona superior algo más larga y adaptar el contorno al rostro, consiguiendo volumen visual sin necesidad de levantar constantemente la raíz con el secador", explica Felicitas Ordás.

Cortes de cabello para las +50, ideales para esta primavera.

Además, es precisamente uno de esos cortes que funcionan mejor cuando no están excesivamente trabajados. "con un poco de producto de textura y los dedos puede quedar prácticamente terminado", asegura la peluquera.

2. Clavicut: la media melena que se adapta al rostro

Si no quieres renunciar a llevar el pelo relativamente largo, el clavicut es una alternativa especialmente práctica. Su longitud llega hasta la clavícula, por lo que permite seguir recogiendo el cabello, pero al mismo tiempo elimina parte del peso y facilita que la melena tenga movimiento.

"El clavicut es uno de los cortes más versátiles: cae sobre la clavícula, mantiene suficiente longitud para recoger el cabello y, al mismo tiempo, elimina peso", explica Ordás. También permite personalizar el corte según las facciones. "Es especialmente favorecedor porque estiliza el cuello y permite personalizar muchísimo el contorno. Un ligero face framing suaviza las facciones y aporta luminosidad visual alrededor del rostro sin necesidad de recurrir a un peinado elaborado", señala la experta. Al tener una estructura sencilla y una longitud intermedia, puede dejarse secar de forma natural y seguir resultando elegante.

Cortes de cabello para las +50, ideales para esta primavera.

3. Melena midi con capas invisibles: movimiento sin perder densidad

Llevar el pelo largo después de los 50 tampoco está reñido con conseguir un corte fácil de mantener. Si la melena está sana y se quiere conservar su longitud, Ordás propone una midi con capas invisibles. "Cumplir 50 no significa tener que despedirse de la melena. Si quieres conservar longitud, una midi con capas invisibles puede ser una opción magnífica", afirma Felicitas Ordás.

Cortes de cabello para las +50, ideales para esta primavera.

La ventaja está en que las capas no modifican demasiado la forma exterior del cabello, sino que aportan movimiento desde el interior. "Son capas muy sutiles que trabajan en el interior para aportar movimiento y evitar que el cabello caiga como un bloque, pero mantienen una línea exterior con sensación de densidad", explica. Por eso es una buena alternativa para quienes quieren olvidarse del secador. "Funciona especialmente bien cuando buscas una melena que tenga movimiento incluso dejándola secar de una forma más natural", añade la peluquera.