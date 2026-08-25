Chau café: la bebida japonesa que revolucionó el mundo y es tendencia en 2026

En 2026, el matcha se posicionó como una de las tendencias más fuertes en el mundo de las bebidas, conquistando cafeterías, restaurantes y redes sociales por igual. Esta variedad de té verde en polvo, originaria de Japón, se destaca no solo por su característico color verde brillante, sino también por sus beneficios nutricionales y su particular método de preparación.

A diferencia del té verde tradicional, donde las hojas se infusionan y luego se retiran, el matcha se prepara moliendo las hojas secas hasta obtener un polvo fino que se mezcla directamente con agua. Esto permite consumir la hoja completa, lo que concentra una mayor cantidad de polifenoles y antioxidantes, especialmente catequinas, que aportan efectos positivos para la salud cardiovascular, cerebral y metabólica.

El atractivo del matcha también radica en su contenido de cafeína. Mientras que una taza de café de filtro puede contener cerca de 95 miligramos de cafeína, el matcha aporta una cantidad moderada, que oscila entre 35 y 70 miligramos. Esta diferencia lo convierte en una opción interesante para quienes buscan un impulso de energía sin los efectos secundarios que a veces produce el café, como la ansiedad o la dificultad para conciliar el sueño.

Además, el consumo de matcha se relaciona con beneficios que van más allá de la cafeína. Estudios recientes sugieren que su ingesta puede contribuir a reducir el estrés y mejorar la salud del microbioma intestinal, reforzando su perfil como una bebida funcional que va más allá del simple placer de tomar algo rico.

El matcha se prepara moliendo hojas secas hasta obtener polvo.

Efectos secundarios y precauciones al consumir matcha en exceso

Por supuesto, no todo es positivo: la cafeína en exceso puede provocar nerviosismo o palpitaciones, especialmente en personas sensibles o si se consume cerca de la hora de dormir. Por eso, quienes quieran sumarse a esta moda deben hacerlo con moderación y prestar atención a la preparación, ya que muchas versiones comerciales, como los lattes con azúcar o crema, pueden alterar significativamente el aporte calórico y nutricional.

El matcha se puede disfrutar tanto frío como caliente y suele acompañarse con leche para suavizar su sabor particular. Esta versatilidad y su estética atractiva, con ese verde intenso que destaca en fotos y videos, ayudaron a expandir su popularidad en redes sociales y cafeterías de todo el mundo.

Contiene menos cafeína que el café y libera energía gradual.

El fenómeno en redes y el veredicto médico: ¿el matcha destrona al café?

En cuanto al café, no corre riesgo de desaparecer. La American Heart Association afirmó en julio de 2026 que un consumo diario de hasta 400 miligramos de cafeína es seguro para la mayoría de los adultos, por lo que el auge del matcha representa simplemente una nueva alternativa para quienes buscan variedad y beneficios adicionales.

Así que, si estás buscando innovar en tu desayuno o merienda con una bebida llena de antioxidantes y un toque de cafeína, el matcha puede ser una gran opción para probar.