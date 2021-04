La propuesta íntima del Pollo Vignolo que avergonzó a Ruggeri: "Es la que va"

Una vez más, Sebastián "El Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri protagonizaron un ida y vuelta de comentarios que lejos tiene que ver con el fútbol. Tras una anécdota del hombre campeón con Boca, River y la Selección Argentina, el conductor le hizo una propuesta íntima que sin dudas lo avergonzó en la pantalla de ESPN.

Todo comenzó cuando Ruggeri hizo mención a los partidos y a la rivalidad que existe entre Argentina y Brasil. "El Pollo" Vignolo reaccionó y comentó: "Nos atendieron como fenómenos en la Copa América. Ellos se transforman en la cancha. La pasamos bien en Río de Janeiro".

"El Cabezón" coincidió con su compañero de trabajo y resaltó: "Qué bien la pasamos. Nos metimos al agua, a Marcelo Benedetto casi lo ahogamos". Y el presentador acotó: "El tipo caía con jean, casi lo rebotan, una cosa terrible, no le paraban ni los vendedores".

Luego, Ruggeri preguntó al aire: "¿Cómo voy a ir con zunga? Caminando por ahí. Había un montón de argentinos". El conductor reaccionó y le indicó: "Perdón, ¿y qué tiene que ver? Es lo más cómodo para tomar sol. Es la que va. ¿Nunca tomaste sol en zunga?".

"No, nunca me puse, te queda todo apretado ahí, estás loco. 'El Flaco' Gareca usaba zunga. Lo que me reía, ja", contestó el ex defensor de la Selección Argentina. Vignolo indicó: "Pero te quemás bien los pies y las gambas". Y agregó: "Ahora, para ir en zunga hay que tener personalidad". Sin embargo, el hombre de 59 años insistió: "Y también hay que tener buen cuerpo. Si tenés panza y la zunga abajo, no se te ve nada, parece que venís en bolas. Venís caminando y no te ven nada".

El día que Ruggeri fue a una playa nudista y la propuesta íntima que El Pollo Vignolo le hizo en ESPN

Ruggeri: "Yo fui a Santro Pre (Francia), una playa nudista, venía caminando en pelotas. Las familias enteras, abuelo, abuela, marido, mujer y los chiquitos. Y yo estaba en short. Ellos nos miraban a nosotros. Fuimos con Bilardo en el '84. La familia me dio un poquito de algo... los abuelos estaban operados, cortadas.

Pollo Vignolo: "¿Y qué tiene que ver?".

Ruggeri: "La abuela con el nieto estaba en pelotas. Todos estaban sentados en la arena".

Pollo Vignolo: "Yo no fui nunca, es llamativo, es recontra normal".

Ruggeri: "Cuando pase todo esto, tengo un amigo, se llama Alex. Tiene una playa nudista en Brasil, te invita y podés ir".

Pollo Vignolo: "¿Para qué? No, no".

Ruggeri: "Yo fui, nos llevaron para conocer. Es increíble, están todos sentados en bolas".