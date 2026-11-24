La pollera que será tendencia en la temporada de verano 2027: cuál es y cómo combinarla (Foto: Pinterest)

Llegan los días de calor y entre las propuestas de la próxima temporada de verano 2027, hay una prenda que gana protagonismo: las polleras con volumen. Se trata de prendas pensadas para dar movimiento, comodidad y capaces de convertir un look básico en uno con mayor personalidad.

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Qué polleras con volumen serán tendencia en el verano 2027

La falda con volumen se posiciona como la gran prenda del verano 2027, incluso fue la protagonista en las semanas de la moda de Milán y París. La clave está no solo en la fluidez y la variedad de formas y largos, sino en la versatilidad para usarla en diferentes ocasiones y la oportunidad de experimentar con distintas proporciones.

En esta temporada, las polleras con volumen van de la mano con el regreso de la falda globo, que nació en los años 80 de la mano de Christian Lacroix. Sin embargo, hay muchísimas variantes de faldas con volumen y no todas se llevan igual:

Polleras midi con vuelo: son las más fáciles de incorporar al día a día. Tienen caída y movimiento sin resultar excesivas, y se pueden usar tanto de día como en una salida.

son las más fáciles de incorporar al día a día. Tienen caída y movimiento sin resultar excesivas, y se pueden usar tanto de día como en una salida. Polleras globo (bubble skirt): de forma redondeada y recogida en el volado inferior, son las más audaces.

de forma redondeada y recogida en el volado inferior, son las más audaces. Polleras asimétricas y plisadas: juegan con el largo irregular y los pliegues amplios. En Prada, por ejemplo, apareció una versión plisada de gran volumen en color magenta.

juegan con el largo irregular y los pliegues amplios. En Prada, por ejemplo, apareció una versión plisada de gran volumen en color magenta. Polleras con estructura: aportan un aire histórico, suelen tener bolsillos.

aportan un aire histórico, suelen tener bolsillos. Polleras con detalles: los volantes, el encaje y las aplicaciones también suman volumen y textura, sobre todo en versiones livianas.

(Foto: Pinterest)

Cómo combinar una pollera con volumen

La clave para usar polleras con volumen es equilibrar las proporciones: si la pollera tiene mucho vuelo, la parte de arriba debe ser simple.

Parte superior : puede ser una musculosa o remera ajustada, una remera blanca lisa o un top básico dejan que la pollera sea la protagonista sin recargar el conjunto.

: puede ser una musculosa o remera ajustada, una remera blanca lisa o un top básico dejan que la pollera sea la protagonista sin recargar el conjunto. Calzado: las sandalias bajas, las ojotas de cuero o las zapatillas urbanas mantienen el look cómodo para el calor.

las sandalias bajas, las ojotas de cuero o las zapatillas urbanas mantienen el look cómodo para el calor. Color: además de los neutros, se pueden sumar tonos suaves como lavanda, manteca, salvia o rosa pálido, que dominaron las pasarelas. También se puede probar una combinación inesperada, como celeste con amarillo o verde con naranja.

además de los neutros, se pueden sumar tonos suaves como lavanda, manteca, salvia o rosa pálido, que dominaron las pasarelas. También se puede probar una combinación inesperada, como celeste con amarillo o verde con naranja. Para una salida: conviene sumar un top más elaborado y accesorios metálicos, sin cambiar la pollera.