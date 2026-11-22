Entre las modas de la temporada primavera-verano 2027, se impone el vestido lencero como uno de los grandes comodines: con pocos cambios puede usarse para una salida de día como una cena. Su silueta sencilla permite combinarlo con prendas que ya tenés, sin que haga falta que sea de un color o de una marca determinada, la clave está en encontrar combinaciones que resulten cómodas para cada plan.

{{{htmlAmp}}}

Cómo usar el vestido lencero: las claves para subirse a la tendencia

Cómo usar el vestido lencero de día

Para una salida informal, una opción es sumar una remera lisa debajo del vestido, ya sea blanca, negra o de un tono cercano al de la prenda ayuda a darle un aire más relajado y permite cubrir los hombros si así lo preferís. Si la tela se arruga al superponerla, conviene elegir una remera de calce sencillo y acomodarla antes de salir. Es una gran opción para los días de calor.

(Foto: Instagram/linda.sza)

El conjunto se puede completar con zapatillas que ya tengas o con sandalias bajas. Además, podés sumarle una cartera cruzada o un bolso de tela para llevar lo necesario durante el día. Si el vestido tiene estampado o encaje, los complementos lisos son una alternativa crucial para no recargar el look; si es liso, se puede sumar un accesorio de color.

Otra manera de usarlo es llevar una camisa liviana abierta por encima, como una tercera prenda. Puede ser blanca, de jean fino o de cualquier color que combine con el vestido. Las mangas arremangadas y unas sandalias planas arman una opción práctica para pasear o encontrarse a tomar algo.

Cómo combinarlo para una salida de noche

Para una cena o una ocasión especial, el mismo vestido puede llevarse con un saco liviano, un blazer o una camisa de tela más suave. El look lo pueden completar unas sandalias, zapatos bajos o el calzado que te resulte cómodo y para cambiar el aire respecto del look de día, podés sumar aros, un collar o una cartera más pequeña. No hace falta usar tacos ni comprar accesorios: elegir uno o dos detalles que ya tengas también permiten armar una versión más arreglada.

Cómo saber si el vestido lencero que tenés sirve: qué mirar al elegir uno

Si encontraste uno en el placard y querés volver a usarlo, revisá primero el estado de los breteles, las costuras y el ruedo. Un arreglo sencillo puede alcanzar para recuperarlo. Si necesitás comprar uno, podés tener en cuenta lo siguiente: