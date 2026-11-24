Con la llegada de los días de calor, abrir el placard puede traer una duda: ¿por qué algunas prendas resultan cómodas y otras dan ganas de cambiárselas enseguida? La respuesta no está solamente en el nombre de la tela. También importan su grosor, cómo está tejido el material y cuánto espacio queda entre la ropa y el cuerpo.

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Una camisa de algodón, un pantalón de lino o una remera deportiva pueden servir para distintas ocasiones. Antes de comprar algo nuevo, vale la pena revisar las etiquetas y probar combinaciones con las prendas que ya están guardadas. No hay una fibra que sea la mejor para todas las actividades: lo que resulta cómodo para pasar una tarde a la sombra puede sentirse distinto durante una caminata larga.

Cómo leer la etiqueta de una prenda

El primer paso es buscar la etiqueta interior, generalmente cosida en el cuello o en una costura lateral. Allí suele aparecer la composición, es decir, las fibras que forman la tela y sus porcentajes. Por ejemplo, una prenda con 80 % algodón y 20 % poliéster es una mezcla: tiene más algodón que poliéster, pero no es de algodón puro.

El reglamento de etiquetado textil contempla la identificación de la composición y las instrucciones de conservación. Si la etiqueta fue cortada, no conviene dar por hecho el material solo por su apariencia: una prenda vendida como “tipo lino” puede tener otra composición. Además de los porcentajes, revisá los símbolos de lavado, secado y planchado. Dos prendas con fibras parecidas pueden tener indicaciones diferentes, especialmente si incluyen mezclas, forros o terminaciones delicadas.

Algodón, lino y poliéster: qué tener en cuenta

El algodón es una fibra frecuente en remeras y camisas. Absorbe humedad, aunque puede tardar en secarse una vez mojado. Para una jornada con mucha transpiración, fijate si te resulta cómodo llevar esa prenda durante varias horas. También hay diferencias entre una camisa fina y un buzo grueso: que ambos sean de algodón no significa que se sientan iguales.

El lino aparece en camisas, pantalones y vestidos. Una prenda liviana y amplia puede ser una opción cómoda para el uso cotidiano. Como suele arrugarse, conviene tenerlo en cuenta si buscás un aspecto más estructurado. Eso no obliga a plancharlo a temperatura alta: seguí siempre las indicaciones de cada etiqueta.

Foto: Sami Abdullah.

Las mezclas combinan dos o más fibras. Una camisa de algodón y poliéster, por ejemplo, no tiene por qué descartarse automáticamente: observá si la tela es liviana, si tiene forro y cómo se siente puesta. El porcentaje indica de qué está hecha, pero no alcanza por sí solo para saber cuán cómoda será con calor.

En las prendas deportivas, algunas telas sintéticas están diseñadas para transportar la humedad y secarse rápido. Pueden resultar útiles para caminar o hacer actividad física, aunque no todas las prendas de poliéster tienen las mismas características.

Grosor, tejido y calce: tres pistas para revisar en casa

Una vez identificada la composición, mirá la prenda completa. Estos detalles pueden ayudar a elegir entre dos opciones que ya tenés:

Grosor y peso: compará una camisa fina con otra más pesada. Una tela liviana puede resultar más cómoda para una salida de verano, aunque el peso por sí solo no garantiza que deje circular el aire.

Tejido: observá si la tela es muy compacta o si deja ver pequeños espacios entre los hilos. Un tejido más abierto puede favorecer el paso del aire, pero también ser más transparente y ofrecer menos protección solar. Mirarlo a contraluz orienta sobre su estructura y transparencia; no mide la transpirabilidad ni la protección UV.

Calce: probá moverte, sentarte y levantar los brazos. Una prenda que no aprieta y deja algo de espacio alrededor del cuerpo puede resultar más cómoda que otra muy ajustada. No hace falta que sea enorme: lo importante es que permita moverse sin tironear.

Capas y forro: revisá si un vestido, un pantalón o una blusa tienen doble tela. Aunque el exterior sea fino, el conjunto puede sentirse más pesado. Si el forro está cosido, no es necesario retirarlo: alcanza con tenerlo en cuenta al elegir qué usar.

La construcción y las terminaciones también importan. Un estudio publicado en Textile and Apparel por las investigadoras Esra Taştan Özkan, Seda Keskin y Sümeyra Demirtaş Özkaya comparó tejidos de algodón, lino y mezcla, y encontró que distintos tratamientos modificaban de manera diferente propiedades vinculadas con el confort térmico. El resultado no permite elegir una prenda concreta solo por su composición, pero ayuda a entender por qué dos telas con fibras similares pueden sentirse distintas.

Cómo aprovechar la ropa que ya tenés

No hace falta armar un guardarropa nuevo para probar estas ideas. Algunas combinaciones posibles son:

Para todos los días: recuperar una camisa liviana y usarla con un pantalón que no ajuste demasiado. Si la camisa tiene botones, se puede llevar abierta sobre una musculosa fina, siempre que la segunda capa no resulte incómoda.

Para una salida: elegir un vestido suelto que ya tengas y revisar si el forro suma demasiado peso. Una camisa liviana también puede servir como capa para entrar a un lugar con aire acondicionado.

Para caminar: probar una remera deportiva de secado rápido si ya está en el placard, y compararla con una de algodón según cómo se sienta durante la actividad.

Para una ocasión más arreglada: combinar un pantalón de lino o de mezcla con una blusa liviana. Si el pantalón se arruga al sentarse, es una característica a considerar, no una señal de que haya que reemplazarlo.

La prueba más útil es personal: elegir una prenda que permita moverse, no moleste sobre la piel y se adapte al plan del día. Conocer lo que dice la etiqueta y prestar atención al tejido puede ayudar a darle más uso a la ropa que ya está en casa.