A la hora de maquillarse, hay pequeños detalles que pueden transformar por completo el resultado. Uno de ellos es la elección del color de la máscara de pestañas, especialmente cuando buscamos destacar la mirada sin endurecer las facciones. Aunque el negro es el tono más elegido para aportarle intensidad a la mirada, muchos maquilladores coinciden en que el marrón puede ser una alternativa más favorecedora a partir de los 50 y 55 años.

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Junior Cedeño, maquillador oficial de Dior, explica que las pestañas cumplen un papel fundamental a la hora de abrir los ojos y devolverle expresión al rostro. "A los 55, la máscara marrón realza el color natural de los ojos y aporta definición sin endurecer las facciones", asegura. La clave está en conseguir un contraste más suave que permita destacar la mirada sin recargarla.

Por qué conviene cambiar el rímel negro por uno marrón a los 55

Con el paso de los años, las facciones y la piel experimentan cambios que también pueden modificar la manera en que nos favorece el maquillaje. En este contexto, los tonos demasiado oscuros pueden generar un contraste más marcado, mientras que los marrones aportan calidez y naturalidad.

La maquilladora Susana Marin explica que el marrón permite destacar los ojos sin endurecer las facciones. Al ser menos intenso que el negro, crea un contraste sutil que funciona con distintos colores de ojos: azules, verdes, miel y marrones.

Por su parte, la maquilladora profesional Beatriz Bernal también recomienda elegir tonos marrones en lugar del negro puro, ya que resultan más suaves sobre la piel madura. Además, este color puede ayudar a que la mirada se vea más luminosa y despierta.

Foto: Marie Curie.

Cómo aplicar la máscara de pestañas para levantar la mirada

Elegir el color adecuado es importante, pero la técnica de aplicación también influye en el resultado. Roberto Sigueros, National Make Up Artist de Lancôme Spain, advierte que aplicar el rímel de manera incorrecta puede hacer que los ojos se vean más caídos, especialmente después de los 50.

Para evitarlo, Susana Marin recomienda colocar el cepillo desde la raíz de las pestañas y realizar un movimiento giratorio hacia las puntas. Esta técnica ayuda a curvarlas y conseguir un efecto lifting natural.

Otro truco consiste en prestar especial atención a las pestañas exteriores, ya que son las que más contribuyen a levantar visualmente el párpado y abrir la mirada. No hace falta aplicar demasiadas capas ni buscar un resultado demasiado dramático, con una aplicación ligera, con énfasis en las pestañas exteriores, puede ser suficiente para conseguir definición.