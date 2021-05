El nefasto comentario en TN contra los productores nacionales: "industria de mierda"

Otra vez, la señal del Grupo Clarín quedó en ridículo.

El canal ultraopositor Todo Noticias (TN) se burló del ministro de Economía, Martín Guzmán con una imitación de Ariel Tarico, quien se atrevió a hacer campaña contra los productores nacionales y aseguró que la industria nacional es "de mierda". Una nueva jugada militante del Grupo Clarín contra el trabajo argentino.

El imitador suele ridiculizar a personajes de la política local en su segmento Tarico Fake News y esta vez personificó a Guzmán para referirse a su gira por el exterior en busca de apoyo externo para paliar las deudas dejadas por el gobierno de Mauricio Macri. En ese contexto, el falso ministro de Economía entabló una conversación con Dominique Metzger durante Nuestra Tarde, en la que demostró su costado más cipayo.

"Fui a comprarme unas zapatillas de esas que hay en España, que no llegan a la Argentina por el cepo cambiario. Y porque tenemos que proteger a una industria básicamente de mierda", lanzó Tarico en medio de la charla.

La reacción al nefasto comentario no tardó en llegar por parte de las organizaciones de productores nacionales. "Parece un chiste inocente, una broma. Pero no lo es. La industria nacional es demasiado importante para el futuro de nuestro país. Por eso cuidar a nuestra industria es tan importante. Ridiculizar las políticas de apoyo a este sector es algo MUY GRAVE", publicó en su cuenta oficial de Twitter Damián Regalini, integrante del Consejo Productivo Nacional.

La campaña militante de TN contra la Argentina

En otro momento de su imitación, Tarico también alimentó la campaña anti Argentina, con argumentos trillados y agotados por los poderes concentrados del país. "Le dije a Alberto (Fernández) que nos quedemos acá en el verano europeo", apuntó. Por lo que Dominique Metzger acotó: "Ah, ¿le gusta más estar en Francia que en Argentina? Está al aire, eh". "Argentina es un quilombo, que se arregle Cristina Kircher)", respondió él.

Por su parte, Nacho Otero, quien acompaña a Metzger en la conducción, también cargó al funcionario por su forma lenta y pausada de hablar, y le dijo irónicamente "me está dando vértigo con tanta velocidad... Escúcheme, ¿Qué pasó con (Federico) Basualdo (el subsecretario de Energía)?", con relación a las diferencias que tuvieron entre ambos la semana pasada.

"Me dijeron que es inamovible", contestó el falso Guzmán ante las risas socarronas de los conductores. "Salimos de tapas acá en España con ´Ricardito´ Alfonsín (el embajador argentino en ese país), se puso en p... y me dijo ´tu política económica me hace acordar mucho a la de mi papá", cerró Tarico en el polémico sketch.