"Expocovid 2021": El feroz descargo de Gustavo Sofovich contra Showmatch

Tas la segunda noche de Showmatch, Sofovich volvió a cruzar a Tinelli sin piedad

Tras el primer programa de Showmatch la academia y la irresponsabilidad en torno a los protocolos de salud pertinentes ante el peor momento de la pandemia de coronavirus en nuestro país, el productor de América TV Gustavo Sofovich compartió una reflexión sobre el programa de Marcelo Tinelli no sólo con demasiada gente en escena sino con el mínimo distanciamiento social. Luego de la segunda noche de Showmatch, Sofovich cruzó al conductor de El Trece sin piedad.

"Todos extrañamos la cercanía de nuestros seres queridos", arrancó Sofovich en su posteo a través de Instagram, pero fue subiendo la temperatura: "Pero no entiendo, no entiendo, no entiendo y sigo sin entender el hecho de mostrar sin pudor que algunos pueden estár más allá del bien y del mal, besar y abrazar a mansalva", lanzó el productor al tiempo que le propuso a Tinelli "una muestra sincera de afecto y empatía".

La apertura a todo trapo de Showmatch el pasado lunes provocó muchísimas críticas en redes sociales y por parte de personalidades de todos los ámbitos, principalmente por el incumplimiento de los protocolos sanitarios en una noche sin ningún tipo de cuidados para evitar el contagio de coronavirus en su momento más crítico en nuestro país.

La noche del martes no estuvo por fuera de la crítica puesto que no sólo se replicó la irresponsabilidad sino que se duplicó con besos o secretos en el oído en vivo y sin distancia. "Por eso no entiendo, no entiendo y sigo sin entender en qué momento la televisión se transformó en la academia de no me importa la vida de los demas hago cualquier cosa para que hablen de mi sea bueno o malo", insistió el hijo de Gerardo Sofovich.

Después de la polémica sobre los cuidados en el programa de Marcelo Tinelli se conoció que ya hay un contagiado de coronavirus: se trata del acompañante de Cande Ruggeri, Nicolás Fleitas, una pareja que, todavía, no se presentó en el escenario del estudio de La Flia. Según el conductor de Showmatch, los hisopados son constantes y ante un caso positivo se desafectaría inmediatamente al contagiado del show.