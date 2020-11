Juegos gratis PS Plus diciembre 2020: Sony anunció cuáles son

PlayStation anunció los juegos gratis que estarán disponibles en diciembre con PS Plus. El nuevo Worms Rumble, Just Cause 4 y Rocket Arena llegarán para PS4 y PS5, mientras que Bugsnax se estrenará la nueva consola. Los juegos estarán disponibles desde el 1 de diciembre.

Juegos gratis PS Plus noviembre 2020 para PlayStation 4:

Worms Rumble

Los históricos gusanos de Worms regresan en un nuevo juego que ofrece combate multiplataforma en tiempo real para 32 jugadores, en una mezcla entre Fortnite y el tradicional juego de Team 17. Los jugadores cuentan con una variedad de armas para luchar contra los enemigos y un abanico importante de personalización para los gusanos. Además, cuenta con desafíos diarios y colaboraciones de la comunidad para obtener recompensas y puntos de experiencia extra. Todo en formato 3D.

Just Cause 4

Just Cause puede considerarse ya un clásico de PS4 y su cuarta entrega es sin duda un gran juego. Una experiencia de mundo abierto repleta de acción muy aclamada, variedad de armas, vehículos y equipo y los escenarios ambientados en Sudamérica le dan un gran ambiente al viedeojuego. Rico Rodríguez explorará el pueblo de Solís, con un total de 1024 kilómetros cuadrados de área de juego, con selvas tropicales, montañas nevadas y desiertos. En el camino esperan peligros y secretos, pero también condiciones ambientales que cambian y pueden generar hasta tornados, gracias a la particular física del juego.

Si bien es un juego de PS4, gracias a la retrocompatibilidad de PS5 se puede jugar en ambas consolas.

Rocket Arena

Rocket Arena es el nuevo battle royale de 3 vs. 3 jugadores creado por EA y desarrollado por Final Strike Games. La intención de las compañías es lograr un espacio en el mundo de los multijugadores competitivos online. Ahora, los usuarios de PlayStation podrán contar con él en sus consolas.

Bugnsnax

Si bien fue anunciado el mes pasado y está disponible desde el 12 de noviembre, este juego para PS5 seguirá disponible hasta el 4 de enero.

Se trata de la encantadora aventura en primera persona de Young Horses, donde los jugadores encarnan a un periodista investigador que se ha propuesto investigar Snaktooth Island, hogar de legendarias criaturas mitad insecto, mitad snack, Bugsnax. El objetivo es descubrir, cazar y capturar las 100 criaturas del juego mientras se rastrea a los habitantes de la isla para reunirlos.

PlayStation Plus Collection

Además de los juegos, Sony anunció la llegada de un beneficio gratuito para los usuarios de PS5. Se trata de Play Station Plus Collection.

Según la compañía, los propietarios de la nueva consola que tengan una membresía podrán acceder a una selección curada de los juegos que definieron a la generación de la PS4, tales como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5, Uncharted 4, Mortal Kombat X, entre otros.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el flamante 35% a cuenta de ganancias.