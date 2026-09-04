Platos de invierno en Buenos Aires: 6 lugares para comer estofados, guisos y otras opciones

Una variedad de platos calientes para el invierno. (Crédito de foto: Mondongo y Coliflor)

El invierno comienza a despedirse de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes de que los días cálidos se instalen, la gastronomía porteña ofrece la oportunidad perfecta para rendirle culto a la cocina de olla. En estas últimas jornadas heladas, los platos de cuchara, los estofados contundentes y los guisos reconfortantes se convierten en el refugio ideal para combatir las bajas temperaturas. Desde esquinas centenarias que celebran el sabor criollo hasta propuestas curadas y variantes marinadas con especias peruanas o indias, la capital argentina despliega una ruta culinaria para comer rico, abundante y al calor de los fuegos.

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¿Dónde comer los mejores guisos y estofados de la ciudad?

Mondongo & Coliflor: esta cantina de Parque Chacabuco destaca por sus recetas caseras e intensas. Se recomienda probar las lentejas “con de todo” servidas en cuenco de barro con huevo frito orgánico, la polenta cremosa con estofado de salchicha parrillera o el clásico guiso de mondongo. Ubicación: Del Barco Centenera 1698.

Barra Chalaca: la cantina del puerto peruano creada por Gastón Acurio invita a combatir el frío con caldos potentes. Destacan el Chupe Levanta Muerto con pescado frito y huacatay, la Parihuela costeña con yucas y el Arroz Cremosito en salsa de mariscos. Ubicaciones: Palermo (Arévalo 1392 y Bulnes 2579), Belgrano (Montañeses 2599) y San Telmo (Caseros 467).

Parihuela, un mix de mariscos. (Crédito de foto: Barra Chalaca)

SAMPA: ofrece una propuesta vegetariana de estación, atravesada por el trabajo a la parrilla. Su plato estrella para el frío es el curry de zapallo cabutia, elaborado con un caldo especiado al rescoldo, leche de coco, pochoclos de mandioca y semillas tostadas. Ubicación: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

Grau Cebichería: del chef Raúl Zorrilla, presenta opciones marinas reconfortantes en un salón renovado. Para el invierno sirven un original locro de mariscos, chupe cremoso de pescado o langostinos, y parihuela picante elaborada con mix de mariscos, ají panca y cerveza. Ubicación: Guardia Vieja 3372, Abasto.

Ostende: este rincón de Colegiales remite a sabores entrañables mediante platos de cocción lenta. Las opciones imperdibles incluyen el guiso de lentejas con roast beef, panceta y chorizo colorado, y el nuevo osobuco braseado servido sobre un risotto cremoso. Ubicación: Virrey Loreto 3303.

MN Santa Inés: un espacio ideal para disfrutar de preparaciones tradicionales que exigen comer despacio. Entre sus sugerencias sobresalen el goulash con spaetzle y crema ácida, el chicken pie de pollo y hongos, y la clásica lasagna bolognesa con escabeche de berenjenas. Ubicación: Ávalos 360, La Paternal.