Día de la Papa Frita: 7 lugares de Buenos Aires donde encontrar los mejores estilos de papas fritas

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una de las guarniciones más emblemáticas de la cocina global y un platillo fundamental de la identidad gastronómica de Buenos Aires. Clásicas, con doble o triple cocción, sazonadas con especias exóticas o bañadas en huevo y salsas intensas, las papas fritas han dejado de ser un simple acompañamiento para convertirse en protagonistas de la mesa porteña. A través de bodegones tradicionales, cantinas de barrio, parrillas e innovadoras hamburgueserías, la capital argentina ofrece un abanico de opciones diseñadas para satisfacer a todos los paladares en su día.

Rutas y sabores para celebrar las papas fritas en Buenos Aires

Williamsburg: infaltables en la experiencia de hamburguesas, acompañan sus combos y menús. Destacan por su versatilidad y su edición especial Anulo Mufa , servida con sazonador parrillero a base de chimichurri en polvo. Ubicados en Av. del Libertador 3883, Infanta, Palermo.

A Coruña: en esta cantina de Versalles, las papas bravas doradas en cubos con crema y salsa picante son las favoritas. También brillan como base de sus contundentes huevos rotos con morcilla, ideales para acompañar con vermut o sidra. En Irigoyen 1801, Versalles.

Papas fritas en cubos, con salsas. (Crédito de foto: A Coruña)

Ribs al Río: especialistas en carnes ahumadas, ofrecen papas de corte crinkle con sazonado de especias texanas. Entre sus opciones destacan las Papas Millonarias del Tío Moe , servidas con alioli, crispy mix casero y lima. Tienen varias sucursales en Palermo, Costanera, Lomas de Zamora, Martínez, entre otros.

La Boque de Palermo: su secreto reside en la doble cocción en aceite, logrando una superficie crocante y un interior suave. Son el complemento perfecto para su gran bife porteño de 400 gramos, la tabla de carnes y sus milanesas. Ubicados en Soler 5101, Palermo.

Papas fritas con carne y huevo. (Crédito de foto: La Boque)

Rioba Bodegón: un homenaje al recetario porteño que destaca tres versiones clásicas: tradicionales, a la provenzal y a caballo. Se sirven en porciones abundantes junto a milanesas caseras, carne al horno o bife de chorizo. En Costa Rica 4588, Palermo.

Mondongo & Coliflor: esta cantina festeja la fecha regalando una porción a quienes pidan un corte a la parrilla. Sus papas cuentan con triple cocción y la famosa "sal mágica" del chef Cabito Massa Alcántara, que aporta un toque umami único. Ubicados en Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.