Pileta, obras de arte y un bosque de 640 hectáreas: así es Parque Leloir, el barrio donde Moria Casán construyó su refugio personal. Foto: La Nación

Con el estreno de su serie, Moria Casán volvió a estar en el centro de la escena mediática, y con ella también su casa en Parque Leloir, uno de los barrios más elegantes del oeste del conurbano bonaerense. Se trata de una zona residencial exclusiva, rodeada de bosque, que también fue elegida por otras figuras conocidas como el Indio Solari, quien vivió ahí sus últimos años.

La historia del exclusivo barrio donde vive Moria Casán

La historia de Parque Leloir se remonta a fines del siglo XIX, cuando el hacendado Alejandro Leloir comenzó a adquirir tierras en lo que entonces era el partido de Morón. En 1888, parte de esas tierras pasaron a manos de su sobrino, Federico R. Leloir, y más tarde fueron adjudicadas a Antonio César Leloir, hijo menor de Alejandro. Al llegar a la mayoría de edad, Antonio expandió la propiedad hasta reunir un campo de más de 330 hectáreas, donde fundó el Haras Thays, dedicado a la cría de caballos de pura sangre.

En el corazón de ese campo, Antonio César Leloir mandó construir un parque de unas 70 hectáreas, con laguna e islote, atribuido al paisajista francés Carlos Thays, el mismo responsable de varios de los espacios verdes más importantes de Buenos Aires.

Moria Casán vive en Parque Leloir junto a Galmarini. Foto: Fede de Bartolo para CARAS

Tras la muerte de Antonio César Leloir en 1939, el haras fue levantado y sus instalaciones rematadas en 1942. El campo se dividió entre su esposa y sus cuatro hijos, y ese reparto dio inicio a un proceso de loteo y urbanización que se extendió entre 1940 y 1948, dando origen a las primeras residencias de estilo chalet californiano.

Finalmente, en la década de 1950, la zona fue declarada ciudad jardín, lo que estableció normas de protección para su arboleda y consolidó el perfil residencial de baja densidad que todavía hoy caracteriza al barrio.

Cómo es Parque Leloir: así es el barrio donde vive Moria Casán

Parque Leloir se extiende sobre un bosque de alrededor de 640 hectáreas, plantado a comienzos del siglo XX, con más de 400.000 árboles de distintas especies que distinguen al barrio del resto del conurbano bonaerense.

Durante buena parte del siglo XX, el barrio funcionó como un lugar de veraneo y fin de semana, con caballerizas que atraían a quienes buscaban cabalgatas y paseos por el parque. Recién a partir de los años 60 y 70 comenzó a sumar residentes permanentes, un proceso que se profundizó hacia fines de los 90 con la finalización del Acceso Oeste, que mejoró la conectividad con la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos años, Parque Leloir vivió una nueva transformación con la aprobación de un nuevo código de planeamiento urbano en 2017 que favoreció una fuerte expansión de propuestas gastronómicas y comerciales, al punto de que hoy algunos lo comparan con Cariló. Hoy, Parque Leloir es uno de los rincones más codiciados del oeste bonaerense, y el hogar de Moria Casán.