PH Podemos Hablar volvió con todo a la pantalla de Telefe. El programa conducido por Andy Kusnetzoff contó con varios puntos importantes para resaltar. Y uno de ellos fue el encontronazo entre Rodolfo Barili y Vicky Xipolitakis. El periodista debió hacerle una pregunta y la actriz se largó a llorar, por lo que se vivió un momento sumamente incómodo.

Mientras otros famosos como Pampita, Alberto Cormillot, Leo Sbaraglia observaban atentamente, Kusnetzoff le pidió a Barili y a Xipolitakis que dieran inicio a la trivia. La ex participante de MasterChef Celebrity fue la primera en tomar la palabra y le consultó: "Ya que es el mejor periodista, ¿cómo hacés para ser tan culto? Porque hablás tan bien. Yo quiero ser como vos y no me sale".

Barili no dudó e inmediatamente respondió: "Yo no soy culto. Yo tengo mucho sentido común. Trato de pensar que el tipo que está en la casa, quiere escuchar cosas simples y creyendo de manera simple. Intento contarle todo lo que sé sobre algo y que tome sus propias conclusiones". Pero luego, Vicky le repreguntó: "¿Y leés mucho?". Y este resaltó: "Leo más diarios y webs que otras cosas. Y ahora hay que leer todo porque se recorta mucho la realidad: 'dime qué lees y te diré qué piensas'".

Minutos después, le llegó el turno al periodista, quien preguntó: "Cuán profundo ha sido ese dolor que, por momentos, sale de tus ojos o que por momentos sale de tu sonrisa. ¿Cuándo fue? ¿Lo podés contar?". Vicky Xipolitakis hizo un silencio que duró algunos segundos y luego se secó las lágrimas. La incomodidad se hizo presente en PH Podemos Hablar y Rodolfo Barili manifestó: "¡Salgamos de esto!".

Andy Kusnetzoff intervino y le advirtió al periodista: "No, pero está diciendo mucho con la mirada". Barili cambió la consulta y, en una segunda oportunidad, consultó: "En qué momento... Cambiemos por otra. Qué querrías que tu hijo diga el día de mañana: 'Mamá me enseñó esto, esto me enseñó mamá".

Esta vez, Vicky se armó de valor y señaló: "En ser buena gente, en la alegría, el amor, ir siempre por el camino bueno. Trato de enseñarle todo lo mejor a él. Es mi amor él". Tras el mal momento vivido, el presentador del noticiero se acercó a la vedette y le dio un gran abrazo que sorprendió a todos los preesentes. Pero antes, le aclaró a los televidentes: "Estamos hisopados".

Qué días y en qué horario está PH Podemos Hablar y por dónde verlo en TV:

El programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, sale todos los sábados desde las 22 horas. El mismo se puede ver a través de la pantalla de Telefe.