¿Por qué hay que usar poco perfume en invierno?

Por qué usar poco perfume en invierno

Al momento de prepararse para una cita, son muchas las personas que recurren a los efectos de un perfume para generar cierta impresión en el otro. Aunque a diferencia de lo que se suele recomendar, en momentos donde la temperatura es baja, como el caso del invierno, se aconseja hacer pequeñas aplicaciones en diferentes partes del cuerpo.

Si bien, la elección de la fragancia y de la cantidad de la misma dependen de muchos factores como es el caso del gusto de las personas por oler bien, hay momentos en donde la aplicación debe ser moderada. No solo porque un exceso puede generar un efecto contrario al deseado, sino que se estará produciendo un gasto innecesario de un producto que en ciertos casos es bastante costoso.

"Vamos a hacer un hilo con las mejores lociones para hombre. No importa el precio. El único requisito es que huelan rico", expresaron desde la cuenta México Mágico en X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que una persona sostiene a un producto de Dior. En los comentarios es posible encontrar a más de 10 variedades de productos. Lo que demuestra que se trata de una selección personal muy marcada y que no todos comparten el mismo gusto. Además del poder adquisitivo.

Sin importar la marca y el aroma, el uso de perfumes para el invierno debe ser moderado y con pequeños toques. Esto es producto de que el frío puede intensificar el olor, las prendas de ropas pueden ayudar a retenerlo por un tiempo más y no hay una evaporación rápida. El último es un factor clave porque va a durar mucho más sobre la piel, debido a que esta no transpira tanto como en el verano.

Cuáles son los mejores perfumes para hombre, según la Inteligencia Artificial

El desarrollo de la tecnología permite que la Inteligencia Artificial se haya transformado en una verdadera herramienta de consulta para determinadas necesidades o inquietudes que una persona pueda llegar a tener. En el caso de elegir un perfume, Gemini, la aplicación de Google, hizo una selección de cinco productos que aconseja que un hombre debe poseer en su hogar para usar en una cita o asistir a un evento de gran importancia.

Sauvage de Dior: dispone de notas cítricas y amaderadas que lo hacen ideal para cualquier tipo de ocasión.

dispone de notas cítricas y amaderadas que lo hacen ideal para cualquier tipo de ocasión. Bleu de Chanel: también amaderado pero con un aroma elegante y sofisticado que es perfecto para aquellos que buscan consagrar un estilo único.