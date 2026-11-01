Penélope Cruz, 52 años: "Hago trabajo de resistencia y un poco de cardio cuatro veces por semana"

Penélope Cruz, 52 años: "Hago trabajo de resistencia y un poco de cardio" (Foto: Reuters)

Penélope Cruz organiza sus días para mantenerse activa y con energía. A sus 52 años, reconocida actriz reveló que combina entrenamiento de resistencia y algo de cardio para mantenerse en forma. Cómo son sus rutinas y por qué considera clave tener un buen descanso.

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En una entrevista con Elle Canadá, la icónica actriz explicó que modificó su rutina de ejercicio para fortalecer su resistencia: “Hago entrenamiento de resistencia y un poco de cardio durante una hora, unas tres o cuatro veces por semana”, afirmó.

Lejos de ser una rutina extrema, Penélope Cruz apuesta por una constancia que le ayude a mantenerse en forma. Según señaló, cuando no está filmando, intenta hacer ejercicio por la mañana y después desayuna junto a sus hijos, Leo y Luna.

Cruz trabaja su resistencia y cadio por lo menos tres veces por semana (Foto redes sociales)

Cómo es la rutina de entrenamiento de Penélope Cruz

La actriz recordó que se formó en la danza: “Estudié ballet clásico durante 17 años y me aportó muchísimos beneficios”. Si bien, Penélope ya no baila de manera profesional, mantiene el trabajo físico con ejercicios de resistencia y cardio.

Además, afirmó que, entre sus deportes favoritos, se encuentra el bikram yoga, una práctica que se realiza a alta temperatura. En una entrevista con InStyle contó que le cambió la forma de entrenar y mejoró su resistencia: “Ahora mi nivel de energía está por las nubes”.

El descanso y el desayuno en familia: otras claves para Cruz

El descanso también ordena su semana y otra de sus claves para mantenerse bien. “Necesito dormir siete u ocho horas cada noche”, contó la actriz, que se despierta alrededor de las 7.30 hs.

Después del ejercicio llega el desayuno con la familia. En los días de colegio, además, se ocupa de preparar a sus hijos para salir. Según publicaron medios españoles, su primera comida suele incluir tostada de pan de espelta, huevos y dos tazas de café. Sobre la alimentación, Penélope aclaró: “Me encanta comer sano, aunque no sigo una dieta específica”.

Aunque su agenda de rodajes y estrenos sigue siendo intensa, la actriz admitió que le gusta cuidarse para tener una vida larga y saludable. “Sueño con vivir al menos hasta los 100 años”, manifestó.