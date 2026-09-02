Penélope Cruz, 52 años: "Desayuno huevos, jugo de apio y además de fuerza practico el bikram yoga"

A sus 52 años, Penélope Cruz mantiene una rutina de hábitos saludables en la que el ejercicio y la alimentación ocupan un lugar importante. La actriz combina entrenamiento de fuerza, cardio, meditación y bikram yoga, además de cuidar especialmente lo que incorpora a su alimentación diaria. Además, su desayuno saludable es fundamental en su rutina.

{{{htmlAmp}}}

Después de haber vivido un susto de salud que finalmente resultó ser una falsa alarma, la actriz de las películas de Pedro Almodóvar tiene claro cuál es su prioridad: mantenerse saludable para poder afrontar su exigente ritmo de trabajo y disfrutar de su vida familiar. "No bebo, no fumo, no salgo de fiesta. Sin salud no tenemos nada", dijo en una entrevista con Porter Magazine.

Huevos, jugo de apio y tostadas de espelta para empezar el día

El desayuno de la actriz combina alimentos ricos en proteínas con frutas y cereales. "Me despierto a las 7:30. Desayuno huevos, jugo de apio, cereales caseros, tostadas de espelta y café arábigo orgánico con leche de almendras", explicó a la edición canadiense de Elle. Además, Cruz contó que presta especial atención a determinados alimentos y que intenta mantener una buena hidratación durante el día.

"Intento evitar los lácteos y el azúcar, y no puedo comer gluten porque tengo una gran intolerancia. Además, ahora bebo litros de agua, algo que no hacía", explicaba en una entrevista anterior. Su alimentación se basa en verduras, frutas y proteínas de calidad, dentro de una rutina que intenta mantener de manera constante.

Fuerza y cardio, la combinación que mantiene activa

El ejercicio también tiene un papel protagonista en su día a día. Durante los últimos años, Penélope Cruz ha explicado que realiza entrenamientos de resistencia y cardio durante aproximadamente una hora, entre tres y cuatro veces por semana. La importancia de trabajar la fuerza aumenta especialmente con el paso de los años.

Como explica Henrry Rodríguez, Fitness Manager de ZEM Wellness Clinic Altea: "Afortunadamente, hoy sabemos que la fuerza es una de las herramientas más importantes para prevenir la sarcopenia, proteger los huesos, mejorar el metabolismo y mantener la independencia con el paso de los años. Sin embargo, tampoco debemos olvidar el cardio. Si pensamos en el cuerpo como una orquesta, la fuerza serían los instrumentos y el cardio el director que permite que todo funcione de forma coordinada".

Por eso, la rutina de Penélope no se limita a ejercicios destinados a modificar su aspecto físico. El objetivo también está relacionado con conservar fuerza, movilidad y autonomía a medida que pasan los años.

El bikram yoga, su entrenamiento a 40 grados

A los entrenamientos de fuerza y cardio, la actriz suma una disciplina especialmente exigente: el bikram yoga. Se trata de una modalidad de yoga dinámico que se realiza en una sala a aproximadamente 40 grados de temperatura y con un 40 % de humedad. Cruz explicó cómo vive estas sesiones, que duran alrededor de una hora y media.

"Estás empapada en sudor durante toda la clase. Son 90 minutos, pero una vez superados 60, los últimos 30 son más fáciles", relataba en la revista InStyle. Además de trabajar la musculatura, esta práctica combina movimiento y esfuerzo cardiovascular y, según la información recogida en la nota, puede ayudar a reducir el estrés.