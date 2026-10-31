Paula Vázquez, 51 años: "Volví al gimnasio después de 20 años y voy por la mañana, pero si no tengo tiempo salgo a caminar o bailo en casa".

La parte más difícil de comenzar a hacer actividad física no es el momento de anotarse en el gimnasio, sino ser constante todas las semanas. En el caso de Paula Vázquez, de 51 años, ella encontró en el ejercicio una forma de cuidar su salud y despejar la mente, aunque reconoce que no siempre puede mantener la misma frecuencia de entrenamiento. Sin embargo, no lo ve como un problema y encontró una solución muy inteligente a este problema.

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En una entrevista con la revista Pronto, contó que decidió volver al gimnasio después de dos décadas: "Me he apuntado al gimnasio. He vuelto después de 20 años". Además, explicó que tiene un momento preferido para hacer actividad física: "Yo soy de entrenar por la mañana". Sin embargo, la presentadora no se ata a una rutina rígida y procura adaptar el movimiento a sus compromisos laborales. Cuando no tiene tiempo para ir al gimnasio, elige otras actividades que disfruta y puede realizar sin demasiada planificación. "A veces hago yoga, otras veces caminatas largas, y otras me gusta bailar por casa", contó a ¡Hola!.

Yoga y kickboxing para cuidar la salud mental

En una entrevista con mujer.es, la presentadora reconoció que últimamente practicaba menos ejercicio por falta de tiempo. Entre sus actividades preferidas mencionó el yoga y el kickboxing, una disciplina que disfruta especialmente por sus beneficios emocionales. "Lo hago más por la cabeza que por el cuerpo", explicó.

Anshy Echeverría, instructora de kickboxing, destaca que "el kickboxing no solo fortalece tu cuerpo. También fortalece tu disciplina, tu confianza y tu mente". Por su parte, el entrenador Pablo C'Rh señala que esta actividad mejora la condición física, la coordinación, el equilibrio y la velocidad de reacción. También destaca su impacto en el bienestar emocional: "Mejora tu estado de ánimo y ayuda a liberar estrés".

Caminar y bailar en casa también cuentan

Cuando no puede ir al gimnasio, Paula apuesta por alternativas sencillas que no requieren demasiada organización. Las caminatas largas y el baile en casa le permiten incorporar movimiento a su día sin depender de horarios ni equipamiento. El entrenador Rubén Río explica que "al caminar mejoras el flujo sanguíneo, favoreciendo una mejor oxigenación de los tejidos".

Además, señala que esta actividad ayuda a reducir el estrés y favorece el bienestar anímico. También tiene beneficios musculares y articulares: "Caminar favorece la lubricación de las articulaciones y activa las piernas y el core, que participan en mantener una marcha adecuada y una buena postura", sostiene.

Por qué prefiere entrenar por la mañana

La mañana es el momento elegido por Paula para hacer ejercicio. Entrenar temprano le permite reservar un espacio para el cuidado personal antes de comenzar con sus obligaciones laborales. El doctor Rochín, especialista en medicina general y nutrición, explica en TELVA que hacer actividad física durante las primeras horas del día permite comenzar la jornada con mayor enfoque y la satisfacción de haber dedicado tiempo a la salud.

De todas formas, aclara que no existe un horario ideal para todo el mundo: "La mejor hora para hacer ejercicio es aquella en la que realmente puedes ser constante". El especialista también destaca la importancia de incorporar ejercicios de fuerza para conservar la masa muscular, fortalecer los huesos y mantener la capacidad física.