Peluqueros coinciden sobre el mejor corte a partir de los 50: "Cuanto más compacto sea el corte, más cuerpo visual tendrá el cabello".

A partir de los 50 años, el cabello puede perder grosor, densidad y volumen, lo que hace que algunas melenas se vean más finas o con las puntas debilitadas. Frente a estos cambios naturales e inevitables, los peluqueros coinciden en que lo mejor es elegir cortes que conserven el cuerpo del pelo y aporten una sensación de mayor abundancia, sin necesidad de pasar a una melena corta.

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"Cuanto más compacto sea el corte, más cuerpo visual tendrá el cabello", explica Iván Navarta, experto de Kerasilk, en TELVA. Una línea de corte bien definida permite que las puntas se vean más llenas y que la melena gane densidad visual. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a la forma y la longitud antes de sumar capas o descargar demasiado el cabello.

El corte de cabello que recomiendan usar a partir de los 50.

El corte que recomiendan los peluqueros a partir de los 50

Entre las opciones que reúnen estas características aparece el long bob o lob, un corte que llega aproximadamente hasta la clavícula y permite mantener cierta longitud sin que el peso de la melena reste volumen. Además, es una alternativa versátil: se puede llevar lacio, con ondas naturales o recogido.

Desde los salones David Künzle aconsejan mantener el largo por encima de la clavícula y distribuir el volumen de manera equilibrada. En los casos de cabello muy fino, recomiendan una base cuadrada por encima de los hombros y sin demasiadas capas, para evitar que las puntas pierdan densidad. La peluquera Noelia Jiménez también destaca la vigencia de este estilo y lo considera uno de los cortes que más se van a pedir durante la temporada.

Cómo llevar capas sin perder densidad

Aunque los cortes compactos son una buena alternativa para quienes tienen poca cantidad de pelo, no significa que haya que renunciar por completo a las capas. La clave está en elegir una técnica que aporte movimiento sin descargar demasiado las puntas. María Baras, directora creativa de Cheska, propone incorporar capas invisibles, especialmente en cabellos finos y ondulados.

En esta misma línea, Navarta señala que esta técnica permite sumar textura y movimiento sin modificar demasiado la silueta del corte. También conviene adaptar la forma al rostro; las líneas más alargadas pueden favorecer a los rostros redondos, mientras que los cortes que aportan anchura visual pueden equilibrar los rostros alargados.

El corte de cabello que recomiendan usar a partir de los 50.

Cómo peinarlo para conseguir más volumen

El cuidado del cabello también influye en el resultado. Navarta recomienda comenzar el peinado con el pelo húmedo, utilizar productos livianos y levantar las raíces durante el secado. Un cepillo redondo puede ayudar a trabajar la zona de la coronilla y conseguir más volumen. Por último, los texturizantes aplicados en medios y puntas permiten sumar cuerpo sin apelmazar la raíz. En cambio, conviene moderar el uso de aceites y fórmulas demasiado nutritivas, que pueden quitarle movimiento al cabello fino.