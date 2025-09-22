Un thiller psicológico arrasa en Prime Video.

El influencer experto en series y películas Javi Ponzo compartió en sus redes sociales una recomendación de un thriller psicológico disponible en la plataforma Amazon Prime Video. La Novia es el nombre de la serie estadounidense que narra la historia de una mujer cuya vida cambia al conocer la nueva novia de su hijo.

La miniserie La Novia, inspirada en la obra de Michelle Frances, cuenta con la dirección de Robin Wright y Andrea Harkin y en el elenco se destacan Robin Wright, Olivia Cooke y Laurie Davidson. La trama aborda cuestiones de amor, ambición y control; muestra cómo Laura (Robin Wright), la madre, enfrenta la presencia de Cherry (Olivia Cooke), la nueva novia de su hijo Daniel (Laurie Davidson), y cómo interpreta sus intenciones.

"Me sorprendió de principio a fin… o mejor dicho, me enganchó desde el primer episodio. Está disponible en Prime Video. Sus protagonistas son geniales, intensas y tóxicas", comenzó su recomendación Javi ponzo en su cuenta de Instagram. Y siguió: "Sinopsis: Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un marido que la quiere y a su hijo, Daniel. Pero su vida empieza a desmoronarse cuando Daniel le presenta a Cherry, una novia que lo cambia todo. Tras un primer encuentro tenso, Laura empieza a sospechar que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora o solo son paranoias de Laura? La verdad depende de quién la cuente. Si ya la viste, contame que te pareció… Te leo".

La serie fue anunciada por primera vez en mayo de 2024, con Gabbie Asher y Naomi Sheldon a cargo de la adaptación televisiva de la novela de Michelle Frances. Los guiones de los episodios también fueron escritos por Marek Horn, Ava Wong Davies, Polly Cavendish, Isis Davis, Helen Kingston, Smita Bhide y Matt Evans. Robin Wright participa tanto como directora y protagonista, como productora ejecutiva junto a Jonathan Cavendish, Will Tennant y Phil Robertson de Imaginarium Productions.

La Novia.

Elenco completo de la serie La Novia