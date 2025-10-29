Otro Viernes de Locos llegará a Disney Plus en noviembre.

Disney Plus sumará a su catálogo un filme que fue un éxito en taquillas este año y se trata de una secuela de un clásico de los 2000. Después de una larga espera, los fanáticos de las películas de Lindsay Lohan podrán ver Otro Viernes de Locos en la mencionada plataforma.

El comunicado oficial de la empresa indica que el próximo 12 de noviembre el filme protagonizado por Lohan y Jamie Lee Curtis llegará a Disney Plus y podrá ser disfrutado por todos aquellos que no pudieron ver la película en el cine. "Combinando corazón, humor y una pizca de magia encantada, el filme marca el próximo capítulo para madre e hija, Tess y Anna Coleman, mientras la historia de su familia se traslada a una nueva generación", reza el comunicado oficial de Disney.

Desde la plataforma definen a esta ficción como "la película perfecta para que las familias disfruten juntas, hayan o no imaginado alguna vez intercambiar roles o caminar en los zapatos de otra persona". En la historia del filme, las progonistas cambian sus personalidades con la hija de Anna y su hermanastra, lo que genera un caos aún mayor que en la primera entrega.

Qué hay que saber de Un Viernes de Locos para ver la secuela

La película Un viernes de locos (2003) narra cómo Ana Coleman (Lindsay Lohan) y su madre Tess (Jamie Lee Curtis) terminan viviendo en el cuerpo de la otra, tras recibir un extraño mensaje en unas galletas de la fortuna. Años después de aquella caótica experiencia y la consiguiente confusión de identidades, llega su secuela: Anna es ahora madre y está a punto de convertirse también en madrastra. Mientras intenta adaptarse a la unión de dos familias y a los desafíos que eso implica, junto con Tess descubrirán que aquello que creían único puede repetirse, incluso que la magia puede volver a desatarse.

Portada de Un Viernes de Locos.

Elenco completo de Otro Viernes de Locos