Amenaza en el Aire es ideal para los fans del suspenso y la acción.

Una de las películas más vistas hoy es un thriller basado en la vida de una agente del Gobierno que enfrenta una difícil situación de la que parece no haber salida. Si bien no está en Netflix, el film tiene miles de espectadores que comentan su percepción ante la pieza en las redes sociales y se puede encontrar en otra plataforma.

Se trata de Amenaza en el Aire (Flight Risk), una película dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace, disponible en el catálogo de Amazon Prime Video. La sinopsis oficial del filme evidencia que se trata de esas películas en las que el espectador se conecta de manera directa con las emociones y la desesperación de los protagonistas ante la situación que atraviesan.

"Michelle, una agente del Gobierno, debe escoltar durante un vuelo a Winston, un criminal que ha aceptado ofrecer testimonio en un caso que incrimina a un jefe de la mafia. Michelle descubre que el piloto es un sicario contratado para matar a Winston", reza el resumen oficial de la trama de Amenaza en el Aire. La película se estrenó en Estados Unidos el 24 de enero de 2025, distribuida por Lionsgate.

La llegada a cines de Amenaza en el Aire estaba programada para el 18 de octubre de 2024 en una primera instancia, pero la compañía destinó cerca de 20 millones de dólares a la campaña promocional pero finalmente el estreno se dio el 24 de enero del 2025. En cuanto a la recaudación, Amenaza en el Aire cosechó 29,8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y un total mundial de 48,7 millones de dólares.

Elenco completo de Amenaza en el Aire