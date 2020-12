Paula Cháves está pasando por un momento muy particular de su vida. El fin de semana pasado, la presentadora de televisión, modelo y actriz asistió al programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, y realizó una cruda confesión sobre un problema de salud que tuvo su madre. Y en las últimas horas, la pareja de Pedro Alfonso hizo una revelación que involucra a sus hijos: "No doy más".

En el programa de Kusnetzoff, Paula Cháves había recordado los tiempos en los que debía estar muy pendiente de su madre, quien tuvo problemas con el alcohol: "Me acuerdo de ir con mi panza enorme embarazada de Baltazar a internarla a una clínica psiquiátrica para adictos. Yo decía 'por qué me está pasando esto'. No me lo olvido nunca más, dije 'esta es la única forma que voy a sacarla adelante'. Creo que ese día hizo un click y dijo: 'Yo me voy a curar, lo voy a hacer por ustedes', se dio cuenta. Pero fueron muchos años".

Curiosamente, Paula Cháves volvió a abrir su corazón y, en esta oportunidad, se refirió a un sentimiento muy personal que tiene con sus dos pequeños hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. A la primera la tuvo en 2013, al segundo en 2016 y la última fue nada menos que en el 2020.

La revelación de Paula Cháves en Instagram que sorprendió al mundo de la farándula:

A través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Paula Cháves recordó a su madre y expresó: "No hay mejor lugar en el mundo que el cuerpo de mamá… Hasta el día de hoy atesoro en mi memoria, su olor… Su piel… Mi sensación cuando me apoyaba en su cuerpo…Trato de no negárselos a ellos (NdeR: sus hijos)".

En tanto, la pareja de Pedro Alfonso se refirió a lo que siente por su cuerpo: "Pero hay días que no doy más, que siento que mi cuerpo es mío y no me pertenece… Y ahí entiendo por qué las mamás colapsamos tan fácilmente porque nuestro cuerpo les pertenece a los chicos por mucho tiempo… Como si no fuéramos dueñas de elegir… Generamos una simbiosis y ellos son una extensión de nuestro cuerpo por muchos años".

A modo de reflexión, Cháves se preguntó: "¿Nunca les pasó tenerlos encima dormidos y respirar profundo al mismo tiempo? Eso intento hacer, respirar, conscientemente… Recordándome a mi misma que hoy no es siempre y que todo pasa… Sonreí".