Durante la última edición de PH Podemos Hablar, Paula Cháves fue una de las invitadas que más dio que hablar. En el programa de anoche conducido por Andy Kusnetzoff, que viene midiendo muy bien en el rating, la modelo y actriz brindó un fuerte testimonio sobre una difícil situación que le tocó vivir. "No me da verguenza decirlo", manifestó, expresión que sorprendió a las demás mujeres presentes: Flor Peña, Zaira Nara y Jesica Cirio escuchaban atentamente.

A lo largo del programa, que cuenta como característica contar el costado más íntimo de los famosos, Paula Cháves decidió revelar el drama familiar que vivió con su madre, quien tuvo problemas de salud que afectaron su día a día: "Pasamos por un montón de estados. Un poco me hice cargo de mis hermanos, mamá la estaba pasando muy mal y nosotros por ella. Odio, amor, odio, no entender, no poder creer, pensábamos: 'Qué está haciendo con nosotros'".

"Después, con los años, entendí que ella venía de su pueblo Lobos a Buenos Aires, se casó con su marido, entregó su vida entera a la crianza de sus hijos y de su casa. Y de un día para el otro, se le terminó todo porque se separó de mi papá y no encontró rumbo en su vida, ni siquiera en sus hijos", agregó Cháves ante Andy Kusnetzoff.

El calvario familiar que vivió Paula Cháves y que reveló en PH Podemos Hablar:

De acuerdo a lo que contó Paula Cháves, su madre tuvo problemas de depresión y también con el alcohol: "Me acuerdo de ir con mi panza enorme embarazada de Baltazar a internarla a una clínica psiquiátrica para adictos. Yo decía 'por qué me está pasando esto'. No me lo olvido nunca más, dije 'esta es la única forma que voy a sacarla adelante'. Creo que ese día hizo un click y dijo: 'Yo me voy a curar, lo voy a hacer por ustedes', se dio cuenta. Pero fueron muchos años. Después que lo conté mucha gente me escribió".

Pese a que resaltó que le costó mucho afrontar aquella etapa, la pareja de Pedro Alfonso advirtió: "No me da vergüenza decirlo porque le pasa a todo el mundo, la depresión es algo tremendo y si uno ve a un familiar mal hay que ayudarlo. Yo me hice cargo de toda mi familia. No hay que ocultar absolutamente nada".

¿Cómo está actualmente la madre de Paula Chávez? La presentadora de televisión comentó: "Lo bueno de todo esto es que ella pudo darse cuenta, hoy disfruta de sus nietos, está trabajando, es una mujer feliz. Hoy, siendo madre, la puedo entender. Todo eso que en su momento a mí me enojó un montón, pensando: 'Por qué me está haciendo esto, por qué no se puede dar cuenta que somos sus hijos, soy adolescente y necesito contención'. Hoy me doy cuenta y digo 'una mamá deja un montón de cosas por sus hijos, entrega su vida entera, y si no tenés algo propio que te mantenga viva, cuando te separás pensás que no hay más nada". Lo mal que la pasamos y lo bien que estamos ahora porque ella es una guerrera".