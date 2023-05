Ovnis derribados: las fotos de los objetos que eliminaron en Estados Unidos

El gobierno norteamericano confirmó la baja de un tercer objeto volador no identificado. Cómo son.

En los últimos tiempos en Estados Unidos se derribaron tres objetos voladores no identificados (Ovnis) que por el momento tienen un origen desconocido. En principio los especialistas pensaron que estaban relacionados con espionaje a pesar de la continuidad de las investigaciones. Teniendo presente esta situación en El Destape vas a poder apreciar las fotos de los ovnis que fueron derribados.

Integrantes de las fuerzas armadas sostuvieron durante el mes de febrero un avistamiento en el cielo del lago Huron en Michigan. Esta nueva presencia encendió las alarmas ya que generó la tercera aparición en poco tiempo. Las autoridades decidieron enviar un avión de combate F-16 para poder eliminarlo.

Pero algo extraño ocurrió durante la misión especial. Justamente fue en el momento en el cual presenciaron el objeto de frente y de este modo no supieron cómo reaccionar debido a que no tenían idea a lo qué se enfrentaban. Según información publicada por The War Zone, uno de los pilotos sostuvo que no podrían llamarlo un globo y que tampoco sabían que forma tenía.

"Parece algo. Hay algún tipo de objeto que está distendido... es difícil saberlo, es bastante pequeño”, aseguró el capital de la misión. En la misma línea su compañero añadió: “Voy a llamarlo como un contenedor. Realmente no puedo decir cuál es la forma. Su tamaño, eso sería un desafío, es tan lento y tan pequeño, simplemente no puedo verlo”. Con respecto a las dimensiones del objeto, los especialistas intentaron descifrar el tamaño y en este sentido agregaron que es más pequeño que un automóvil y agregaron que eran un poco más pequeños que los encontrados en la República Popular de China.

Los objetos derribados en el cielo de EE.UU.

A comienzos de año, el ejercito norteamericano derribó un globo chino que presuntamente estaba dedicado al espionaje. Días más tarde, aparecieron algunos más y sobre esta situación las autoridades remarcaron que no existen indicios de una posible conexión con el país asiático.

A pesar de estas especulaciones y diferentes teorías generadas al respecto, el gobierno remarcó que no tiene respuestas certeras y que continuará con las investigaciones para aclarar lo sucedido. “Lo que está sucediendo ahora es que en realidad estamos buscándolos con vigilancia adicional. Los estamos buscando de diferentes maneras”, sostuvo uno de los representantes en declaraciones entregadas para el programa CNN This Morning.