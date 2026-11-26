La marca anunció la llegada de más SUVs y camionetas para el año que viene con varios modelos de China.

Desde San Pablo, Ford reunió a la prensa regional para adelantar las novedades que desembarcarán en Argentina durante 2027, confirmando un total de 7 nuevos productos para el mercado local en el próximo año.

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La marca anunció la llegada de más SUVs y camionetas para el año que viene. En ese sentido, se incluirán varios modelos importados de China, sumándose a la Territory, que actualmente es el único Ford comercializado en ese país asiático. Al mismo tiempo, la marca incorporará novedades americanas en pick ups y SUVs.

Cuáles son los nuevos modelos de Ford que llegan en 2027

En cuanto a las pick ups, las nuevas versiones estarán disponibles en el primer bimestre de 2027, con otro modelo programado para llegar a mitad de año. La familia Territory se ampliará con dos nuevas versiones que se esperan para la segunda mitad del año. Sebastián Trotta, Director de Marketing & Ventas de Ford Argentina, destacó: "Territory es uno de los mayores casos de éxito del mercado automotriz argentino en los últimos años".

"Con la llegada de estas nuevas versiones buscamos continuar ampliando la oferta para competir con mucha más fuerza y seguir creciendo dentro del segmento", agregó y remarcó que estos modelos "incorporan distintos atributos de potencia, autonomía y versatilidad, sin dejar de lado las cualidades de espacio interior, confort y comportamiento dinámico que nuestros clientes ya conocen y valoran".

Otra familia que se sumará es la Bronco, con la presentación de la versión Basecamp, un SUV ultra-híbrido (EREV) que será la primera versión electrificada del modelo. Esta Bronco Basecamp contará con más de 400 CV combinados, un ADN todoterreno y una autonomía extendida de hasta 1.200 km. Su llegada está prevista para el último trimestre de 2027.

Para reforzar su oferta de SUVs, Ford también confirmó la llegada de la Explorer en versión ST a mitad de año. Esta variante deportiva combina diseño agresivo, manejo dinámico y tecnología avanzada, pensada para quienes buscan una experiencia de conducción más emocionante sin sacrificar espacio ni confort.

En materia de pick ups, las novedades más destacadas serán la Ranger Tremor y la Ranger Híbrida Enchufable, que se suman a las versiones ya anunciadas para 2026. La Ranger Tremor dispone de un motor 2.3L EcoBoost naftero con más de 270 CV, suspensión reforzada y mayor capacidad todoterreno, sin perder comodidad para el uso diario.

Por otro lado, la Ranger Híbrida Enchufable, producida en Pacheco, marcará un hito para Ford y la industria argentina con más de 350 CV, destacándose por su autonomía, capacidad de carga y tecnología avanzada. Ambas camionetas estarán disponibles en el segundo trimestre de 2027.

Finalmente, Ford adelantó también las actualizaciones en diseño para el Mustang GT del próximo año modelo, que incluirán llantas, techo, alerón y el icónico emblema del caballo en negro, aportando un estilo más agresivo y moderno.