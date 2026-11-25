La automotriz Ford extenderá el receso de verano en su planta de General Pacheco y suspenderá las operaciones de ensamblaje durante diciembre y enero, como consecuencia de la caída de la demanda en los mercados de América del Sur. La decisión impactará sobre la producción de la pick-up Ranger, cuyo ritmo de fabricación ya había sido reducido un 17% desde octubre, en un contexto de menor actividad para la industria automotriz y de dificultades para sostener los volúmenes de ventas en la región.

{{{htmlAmp}}}

La medida fue comunicada por la compañía a su red de proveedores y contempla una interrupción de las tareas habituales de montaje durante dos meses. Desde la empresa señalaron que el período sin producción será utilizado también para avanzar con un plan de mejoras en infraestructura, procesos logísticos, renovación de la planta de pintura y acondicionamiento de oficinas, aunque uno de los objetivos centrales del receso será adecuar los niveles de inventario propios y de la red de concesionarios frente al menor ritmo de comercialización.

El freno de las operaciones se produce después de que Ford redujera la cadencia diaria de fabricación de 380 a 315 unidades, una modificación que refleja el impacto de la menor demanda regional sobre una planta cuyo perfil productivo está fuertemente orientado a la exportación. Alrededor del 70% de los vehículos fabricados en General Pacheco tiene como destino otros mercados sudamericanos, entre ellos Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay.

La situación expone las dificultades que enfrenta la industria automotriz argentina para sostener sus niveles de actividad en un escenario en el que la recuperación de algunos indicadores comerciales no alcanza para compensar la debilidad de la demanda regional y las restricciones del mercado interno. Si bien Ford logró mantener un desempeño positivo en los patentamientos locales, la caída de las ventas en los países de destino de la Ranger condicionó sus planes de producción y obligó a revisar las previsiones para este año y el próximo.

Menos producción y recorte

El presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, había reconocido recientemente que la evolución de la demanda obligó a modificar las previsiones de fabricación de la compañía. La automotriz había proyectado inicialmente alcanzar las 80.000 unidades anuales, pero debió ajustar ese objetivo a un volumen de hasta 75.000 vehículos tanto para 2026 como para 2027.

La revisión de las estimaciones representa un recorte de al menos 5.000 unidades respecto de la proyección original y anticipa que la compañía no espera una recuperación inmediata de los niveles de actividad. La extensión del receso de verano se inscribe en esa adecuación de la producción a las condiciones del mercado, en un momento en que las terminales deben evitar la acumulación de unidades que no encuentran compradores en los concesionarios.

El ajuste de la cadencia diaria de la planta también permite dimensionar el cambio en los niveles de actividad. Pasar de 380 a 315 vehículos por jornada implica una reducción de 65 unidades por día, equivalente a una contracción cercana al 17,1% del ritmo de montaje. La suspensión de diciembre y enero profundizará temporalmente ese recorte, aunque la empresa sostiene que el período será aprovechado para realizar intervenciones que requieren detener las operaciones.

La planificación de las obras también anticipa que el proceso de adecuación de la fábrica no concluirá durante el próximo verano. Según la comunicación de la compañía, los trabajos proyectados demandarán otra suspensión extendida de actividades hacia finales de 2027, lo que supone que la planta deberá volver a interrumpir su funcionamiento para avanzar con las mejoras previstas.

El dato resulta relevante porque muestra que la decisión no responde exclusivamente a una parada técnica habitual de fin de año, sino que combina necesidades de inversión y mantenimiento con una reducción de la actividad industrial derivada de la evolución comercial. En ese escenario, la adecuación de los inventarios de Ford y sus concesionarios aparece como uno de los factores determinantes para organizar el calendario de producción.

La orientación exportadora de la planta de Pacheco vuelve especialmente sensible a Ford frente a los cambios en la demanda de los mercados sudamericanos. Con cerca del 70% de la producción destinada al exterior, las ventas regionales tienen una incidencia directa sobre la utilización de la capacidad instalada y las decisiones de fabricación de la automotriz.

Brasil constituye uno de los destinos centrales para los vehículos producidos en Argentina y, por su tamaño, tiene una influencia significativa sobre las estrategias comerciales de las terminales locales. Cuando el mercado brasileño pierde dinamismo o se modifican las condiciones de competencia, el impacto puede trasladarse rápidamente a las fábricas argentinas, que dependen de esos pedidos para sostener sus volúmenes de producción.

La situación de Ford también refleja una característica estructural de la industria automotriz nacional: una parte importante de la actividad depende de la demanda externa, en particular de los países de la región. Por ese motivo, una mejora en los patentamientos locales no necesariamente alcanza para garantizar un incremento de la fabricación, ya que las terminales organizan sus planes en función de las ventas previstas tanto en Argentina como en los mercados de exportación.

En este caso, la empresa mantiene una posición relativamente favorable en el mercado interno, pero la menor demanda regional terminó condicionando sus proyecciones. El resultado es una reducción de los volúmenes previstos y una reorganización de las tareas en General Pacheco, pese a que la Ranger continúa siendo uno de los modelos relevantes dentro de la oferta de vehículos comerciales de la automotriz.

La decisión de Ford se conoce en un momento de retroceso para el conjunto de la industria automotriz argentina. Según los datos sectoriales incluidos en el balance de actividad, la producción nacional de vehículos acumula una caída interanual del 15,5%, con un total de 360.444 unidades fabricadas. El deterioro también se observa en las entregas de las terminales a las concesionarias del mercado interno, que registraron una contracción del 23,2%.