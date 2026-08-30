Gem Jeans: la tendencia que será furor en verano y podés aprovechar con el jean que tengas en el placard

Los días fríos comienzan a quedar atrás y la moda empieza a prepararse para la temporada de verano con un regreso clave: los brillos en los pantalones. Tras el furor de los jeans clásicos y minimalistas, comienzan a predominar los pantalones con cristales, strass y aplicaciones, denominados Gem Jeans.

Por qué los gem jeans serán la tendencia del verano 2027

Los gem jeans se caracterizan por ser una versión más llamativa y luminosa del denim clásico, donde se le suman cristales, strass o diferentes tipos de apliques a los pantalones para transformarlos en la prenda protagonista del look.

La tendencia se enmarca dentro del bedazzling, la práctica de decorar objetos con strass, que en los últimos meses ganó nuevamente terreno en accesorios, carteras, fundas de celulares y hasta combos de maquillaje. Ahora, se mete de lleno en la ropa. Se trata de una moda que tuvo su auge en la década de los 2000 y quedó asociada a celebridades y el mundo del pop.

Los gem jeans son una tendencia de los 2000 que vuelve a imponerse en el verano 2027

Lo interesante en los jeans es que pueden llevarse de múltiples maneras: desde pequeños cristales distribuidos alrededor de los bolsillos hasta diseños completos que recorren las piernas, con aplicaciones de diferentes tamaños, dibujos o incluso jeans cubiertos casi en su totalidad de piedras. Una de las grandes noticias es que la tendencia sirve para renovar esos pantalones olvidados en el fondo del placard y darles una segunda oportunidad.

Cómo aplicarlo a tus jeans viejos: la tendencia que sirve para dar una segunda oportunidad

La tendencia de los gem jeans tiene un costado sustentable: sirve para darle una segunda oportunidad a los jeans que ya no se usan o que presentan alguna rotura o zona gastada. En lugar de descartarlos, ofrece la posibilidad de intervenirlos con cristales para renovarlos por completo y estar a la moda.

Los gem jeans son versátiles y pueden hacerse fácilmente en casa

La prenda es muy versátil, pero la intensidad puede condicionarla según la ocasión. Una intervención sutil, con pocos cristales, resulta compatible con looks diarios y relajados, mientras que las versiones más cubiertas de piedras funcionan mejor para salidas nocturnas o eventos especiales. También existe la alternativa de aplicar la tendencia en shorts de jean, una opción que se perfila como muy popular de cara a los meses de calor.